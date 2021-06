Babiš chce maďarský zákon o LGBT nejdříve analyzovat. Pak rozhodneme, tvrdí

„Hlavní debata lídrů byla ve čtvrtek o tom, že pro ně je nepřijatelné tvrzení, že homosexualita je pedofilie,“ uvedl v pátek Babiš. „Zaznělo tam několik různých názorů. Pokud nemáme jasné stanovisko, co ten zákon obsahuje, tak nemůžeme dávat nějaké stanovisko,“ prohlásil premiér.

Ten chce novou maďarskou legislativu řádně analyzovat a poradit se s týmem spolupracovníků. „Věc jsem konzultoval s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem. Domluvili jsme se, že se k tomu vrátíme,“ dodal.

„Probereme to i na vládě. V České republice jednoznačně menšiny podporujeme Jsme velice liberální společnost,“ uvedl Babiš.

Ten výzvu sedmnácti lídrů před summitem nepodpořil s tím, že si chce nechat novou maďarskou normu nejprve vysvětlit maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Ten na summitu zákon hájil s tím, že se v žádném případě netýká homosexuálů, ale sexuální výchovy dětí.

„Je tu nějaká pozice Maďarska, která říká, že je to ochrana rodiny, ochrana rodičů. Potom je tady kritika, což je oprávněná kritika. Já si ani neumím představit, že by to tak bylo, kdyby někdo dával na úroveň homosexualitu s pedofílií,“ uvedl dopoledne Babiš.

„Já osobně nemám problém. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Byla to dlouhá debata, kde docházelo k ostrým výměnám názorů. Maďarský premiér poslal dopis v tom kontextu, vysvětloval to. Doufám, že to všechno vysvětlí a není to tak, jak to bylo řečeno,“ dodal Babiš.

Ať Maďarsko vystoupí z EU, navrhl Rutte

Část vůdců zemí západní, severní a jižní Evropy na summitu poukazovala zejména na to, že maďarský zákon, jenž zakazuje šířit mezi mladými lidmi do osmnácti let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví, je v rozporu s evropskými hodnotami.

Například podle nizozemského premiéra Marka Rutteho by mělo Maďarsko zákon zrušit, nebo opustit EU. Premiér Viktor Orbán však normu změnit odmítá a tvrdí, že je namířena proti zneužívání dětí, nikoli proti menšinám. Ačkoli byla čtvrteční diskuse vášnivá, nevzešly z ní konkrétní závěry.

K dopisu reagujícímu na „hrozby proti základním právům a zvláště proti principu nediskriminace na základě sexuální orientace“ se nepřipojila s výjimkou tří pobaltských států žádná ze zemí východního křídla EU.

Babiš chtěl otázku nového maďarského zákona ve čtvrtek nejdříve probrat v rámci předsummitové koordinace zemí visegrádské skupiny, kam kromě Česka a Maďarska patří také Slovensko a Polsko. Po jednání ale skupina V4 nepředstoupila ohledně kontroverzního zákona s žádným stanoviskem.

Skutečnost, že se k dopisu nepřidalo Polsko, nebyla vzhledem ke kampani, kterou polská vláda proti sexuálním menšinám v posledních letech vede, překvapením. Polský velvyslanec v Německu Andrzej Przylebski tento týden vyjádřil Maďarsku podporu. Za nevhodné naopak označil duhové osvícení fotbalového stadionu v Berlíně, kde se nyní hraje EURO 2020.

Chráníme děti, brání se Orbán

Vznik dopisu inicioval lucemburský premiér Xavier Bettel, který je jediným otevřeně homosexuálním lídrem unijní země. „Nenávist, netolerance a diskriminace nemá v naší unii místo,“ uvedl Bettel.

Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová ve čtvrtek označila maďarskou normu za ostudnou a oznámila, že komise vůči ní podnikne konkrétní kroky a pokusí se přimět Maďarsko k jejímu zrušení.

Řada evropských premiérů či prezidentů dala jasné odmítnutí maďarského zákona velmi ostře najevo už při příchodu na jednání summitu. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že normu odmítá.

Orbán i další maďarští vládní politici zákon kritizovaný i řadou europoslanců hájí. Norma je podle nich namířena proti sexuálnímu zneužívání dětí a s diskriminací nemá nic společného.

„Takový zákon nemáme. Máme zákon, který chrání práva dětí a jejich rodičů,“ řekl ve čtvrtek Orbán. Prohlásil, že on sám je bojovníkem za práva sexuálních menšin, která hájil už za dob komunismu, kdy byla homosexualita v Maďarsku trestána.

Orbán v minulém týdnu Brusel podle listu Balkan Insight obvinil mimo jiné z budování imperiální Evropské unie, pokusu o přepsání tradičních hodnot, předsedání ekonomickému neúspěchu či z toho, že nechápe, proč EU nenechala jeho přítele Aleksandra Vučiče řídit Srbsko.