Zeman předvedl nenávist, která motivuje některé i k sebevraždě, míní LGBT

Představte si, že je vám 18 a rodiče vás právě vyhodili z domu. Celý váš dosavadní život bojujete proti démonům ve své hlavě, nakonec zjistíte, co je váš problém a právě proto jste přišli o domov. Ve škole jste se stali terčem posměchu. Svůj úděl jste si nevybrali. Od narození to nějak ve vás bylo. Konečně jste našli těžkou a trnitou cestu, jak být v životě šťastní. Na té cestě se vám může stát, že vás chlípný sexuolog bude nutit do sledování dětského porna (prý aby vyšetřil ...vaši sexualitu), může se vám stát, že vás bude osahávat a tvrdit, že je to diagnostika (přitom je to obyčejné zneužívání). Všem lidem okolo musíte dokazovat, kdo doopravdy jste. A pak vystoupí v televizi hlava státu, prezident republiky, vrchní velitel ozbrojených sil a řekne, že lidi jako vy jsou mu "bytostně odporní". Je to názor. Názor hlavy státu.