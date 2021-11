Prezident Zeman přijme kandidáty do vlády Martina Baxu a Mikuláše Beka

Kandidáty si zve prezident podle abecedního pořadí. Jako první přijel do Lán v pondělí budoucí vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, šéf Pirátů Ivan Bartoš. Prezident ho přijal za stejnou průhlednou stěnou, jako když v neděli jmenoval Petra Fialu premiérem.

Nechtěl se vyjadřovat k tomu, zda kandidát do vlády, který Zemanovi vadí, je kandidát na ministra zahraničí za Piráty Jan Lipavský. „Prezident mě žádal, abych nijak nevystupoval, dokud neproběhnou setkání se všemi kandidáty,“ řekl k tomu Bartoš.

Setkání s kandidáty do vlády chce Zeman dokončit do 10. prosince. Pak by mohla být jmenována vláda jako celek. Nový premiér Petr Fiala dal opakovaně najevo, že složení vlády nehodlá kvůli Zemanově výhradě k jednou z kandidátů měnit.

K jedné změně už ale došlo, když se nominaci na post ministra průmysly a obchodu vzdal kvůli možnému střetu zájmů místopředseda STAN Věslav Michalik. Nahradí ho bankéř Jozef Síkela.