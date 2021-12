Zeman přijme další dva kandidáty do vlády. Blažka se zastal premiér Fiala

„Zásadní překážkou pro vykonávání ministerské role je prošetřování jeho osoby ze strany elitních policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a tím vznikající střet zájmů,“ uvedla Transparency International s odvoláním na zprávu Hospodářských novin, že je Blažek jedním z prověřovaných, kteří měli kupčit s majetkem města Brna.

Už loni v létě HN a portál Aktuálně.cz uvedly, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek.

Blažek v pondělním prohlášení popřel, že by byl někdy vyšetřován pro kupčení s byty v městské části Brno-střed nebo v brněnské korupční kauze Stoka.

„Já mám důvěru v to, že Pavel Blažek je člověk, za kterým není nějaký stín, kvůli němuž by nemohl vykonávat funkci ministra spravedlnosti. Pavla Blažka znám z akademického prostředí skoro bych řekl 30 let. A musím říct, že to je člověk, který je jeden z nejvzdělanějších v politice. A taky člověk uvažující o politice hodnotově, systémově a správně. A v tom je záruka. My potřebujeme někoho takového jako ministra spravedlnosti,“ prohlásil v neděli v Otázkách Václava Moravce premiér Petr Fiala.

Prezident Miloš Zeman je v Lánech v izolaci kvůli covidu, setkávání s kandidáty zahájil v pondělí, možné budoucí ministry si zve v abecedním pořadí, schůzky chce dokončit příští týden v pátek. S kandidáty jedná za stěnou s plexiskla.