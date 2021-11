Zeman v akváriu či za sklem jako Hannibal. Jmenování Fialy baví internet

Poté, co byl Miloš Zeman po krátkém návratu do Lán převezen zpět do ÚVN kvůli covidu-19, vypadalo to, že jmenování Petra Fialy premiérem bude muset na nějakou dobu počkat. Kancelář prezidenta ale našla způsob, jak ceremoniál navzdory pandemii a hlavní hygieničce Pavle Svrčinové uskutečnit. Nezvyklé provedení nyní baví internet a média nejen v Česku.