Kandidáti mají menší stůl. Zeman na ně z „akvária“ shlíží shora

Při jmenovací ceremonii Fialy premiérem měla hlava státu za sklem k dispozici pouze malý stolek, kde měl odložený mikrofon. Avšak v úterý při setkání s Martinem Baxou už měl prezident k dispozici velký zlatý stůl a mikrofon měl svůj vlastní stojan.

Zemanův stůl je větší. Prezident také díky konstrukci invalidního křesla, ve kterém ho na místo dotlačí vždy asistent ve skafandru, sedí výš. Mnohý psycholog by k tomu mohl poznamenat, že v obou případech si tím buduje nad druhým převahu.

Naproti výklenku sedávají vždy příchozí kandidáti, kteří mají být součástí nové vlády. Setkání s kandidáty do vlády chce Zeman dokončit do 10. prosince. Pak by mohla být jmenována vláda jako celek.

Jestliže Fiala ještě před Zemanem postával, první z kandidátů na ministra podle abecedního pořadí, předseda Pirátů Ivan Bartoš, si už mohl sednout za svůj stůl. A měl ho větší než Zeman. Situace se změnila s Baxou i senátorem Mikuláše Bekem, jehož Starostové a nezávislí nominovali na pozici ministra pro evropské záležitosti.

Kandidáti se k rozhovorům zatím staví pozitivně. „Byl to opravdu živý dialog,“ řekl po schůzce například Baxa. „Nevraceli jsme se k minulosti,“ podotkl Bek, který měl se Zemanem spory.

28. listopadu 2021

Ve středu čeká grilování kandidáta na ministra spravedlnosti Pavla Blažka, s nímž naopak je Zeman zadobře. Hlava státu bude také hovořit s kandidátkou na ministryni obrany Janou Černochovou.



Ta to bere s humorem jako zkoušku ve škole. I jednoho z jejích předchůdců, Martina Stropnického, zkoušel Zeman ze znalosti tanků.