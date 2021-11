Zeman chce jednání s kandidáty do vlády urychlit. První na řadě je Bartoš

Jednání na zámku v Lánech, kde se Zeman zotavuje po hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici a je zároveň v izolaci kvůli covidu, začíná v 15 hodin.

Prezident chce schůzky s kandidáty do vlády dokončit již příští pátek. V neděli, poté co jmenoval premiérem Petra Fialu, mluvil o tom, že jednání chce dokončit do 13. prosince. Na většinu dní hradní kancelář pozvala dva kandidáty, jednoho na dopoledne, druhého na odpoledne. Dnes a v pátek 3. a 10. 12. bude mít prezident schůzku jen s jedním uchazečem. ČTK to dnes sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zřejmě nejsledovanější schůzka bude příští týden s Pirátem Janem Lipavským, který je navržen na ministra zahraničí. Právě Lipavský je podle informací MF DNES tím kandidátem, ke kterému má Zeman výhrady.

Fiala ale nechce připustit žádnou změnu svého seznamu navržených ministrů. Předpokládá, že jeden z kandidátů, k němuž má výhrady prezident Zeman, přesvědčí i hlavu státu. Odmítl potvrdit, že jde o Lipavského. „Výhrady se týkaly určitých postojů,“ řekl Fiala k tomu, co Zemanovi vadí na jednom z kandidátů do jeho vlády.