Stát se musí omluvit za výrok prezidenta Zemana o exporadci Šarapatkovi

Prezident Miloš Zeman a omluvy Loni v dubnu se Zeman omluvil exstarostovi Vídně Michaelu Häuplovi , jehož na základě nesprávné informace kritizoval za to, že za jeho vlády radnice neposlala vídeňské českojazyčné Komenského škole ani šilink. Omluvila se také česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková, která Zemanovi poskytla nepřesné informace.

. V srpnu 2017 se Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru Blesk.cz omluvil expremiérovi Petru Nečasovi za to, že uvěřil tvrzení tehdejšího šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Roberta Šlachty a vrchního státního zástupce Ivo Ištvána ohledně "obří" kauzy související se zátahem na Úřad vlády. Nečas podal demisi a Zeman nenechal vládu vybrat nového premiéra, zvolil cestu úřednického kabinetu Jiřího Rusnoka.

, o kterém řekl, že se "jako téměř jediný z velvyslanců" nezúčastnil oslavy státního svátku 28. října. Americké velvyslanectví tvrzení odmítlo a doložilo velvyslancovu účast. Zeman řekl, že chybnou informaci dostal od protokolu prezidentské kanceláře. České televizi se Zeman v červenci 2015 omluvil za to, že její program ČT1 v případě reportáže o dovolené na Vysočině zaměnil za TV Nova . O ČT v souvislosti s reportáží tvrdil, že "jako vždy lže".

. O ČT v souvislosti s reportáží tvrdil, že "jako vždy lže". Stále není vyřešen spor o Zemanův výrok o tom, že novinář Ferdinand Peroutka napsal v době nástupu nacismu článek s název "Hitler je gentleman". Omluvy se dožaduje Peroutkova vnučka Terezie Kaslová. Zeman, který je vedlejším účastníkem sporu, v dubnu 2015 slíbil, že pokud se článek nenajde, omluví se. Později prohlásil, že se omluví jen za nenalezení textu, nikoli za výrok samotný. V říjnu 2019 soud nepravomocně rozhodl, že se stát nemusí Kaslové omlouvat. Kaslová se odvolala a Městský soud v Praze letos v červenci pravomocně rozhodl, že se stát musí prostřednictvím ministerstva financí omluvit. MF podalo k dovolání k Nejvyššímu soudu, který zatím prodloužil lhůtu pro omluvu do doby, než ve věci rozhodne.

(ČSSD), z jehož informací Zeman čerpal. Spor se Zemanem, který byl tehdy předsedou ČSSD, vedl také exposlanec a pozdější policejní ředitel v Náchodě Milan Hruška, o němž Zeman v květnu 1993 prohlásil, že měl "s jistými obtížemi absolvovat sedm tříd základní školy". Podle soudu se Zeman měl Hruškovi omluvit a dát odškodnění 100 000 korun. Podle MfD z března 1997 Zeman pokutu, kterou soud snížil na 20 000 korun, zaplatil, ale omluvu rozhlas neodvysílal. Zeman řekl, že omluva byla záležitostí tiskového oddělení ČSSD.