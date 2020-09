Hrad chce změnit zákon o informacích. Některé žádosti by posuzoval Mynář

Nynější podoba zákona platí asi devět měsíců a Hrad usiluje o návrat do stavu, který byl před ní, informoval server iROZHLAS.cz.

Pražský hrad návrat k dřívějšímu stavu, kdy se žadatel o informace musel po odmítnutí obrátit na soudy, navrhl v připomínkovém řízení k chystané novele informačního zákona. Ministerstvo vnitra změnu, kterou podle něj požadovala také Bezpečnostní informační služba, do novely vloží.

„Ministerstvo vnitra se nakonec těmto požadavkům po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který je nadřízený správní orgán podle aktuálního znění daného ustanovení, rozhodlo vyhovět,“ uvedla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se podle vyjádření svého šéfa Jiřího Kauckého kloní k tomu, že z nynějšího systému by měla být vyjmuta moc zákonodárná, moc soudní a prezident republiky. Kaucký na twitteru uvedl, že jde o ústavní důvody a vyjmuty by měly být orgány, kterým by jeho úřad „neměl být nadřízen“ kvůli dělbě moci.

Pražský hrad podle dříve platných pravidel, k nimž se chce vrátit, patřil mezi instituce, které si stížnost na neposkytnutí informací vyřizovaly samy. Stejné to bylo například u městských firem. Přezkum by tak mohl být čistě formální. Třeba u ministerstev o odvolání proti neposkytnutí informací požadovaných podle zákona rozhoduje ministr, pro policii je nadřízeným orgánem pro odvolání ministerstvo vnitra.

Změna navrhovaná Pražským hradem by byla posun špatným směrem, uvedl pirátský poslanec Jakub Michálek, který nyní platnou úpravu o odvolání k ÚOOÚ inicioval. „Představa, že se občanům zlepší přístup k informacím, když se budeme odvolávat proti kanceláři k jejímu vedoucímu, je legrační. Současný systém, kdy rozhoduje nestranná instituce, je daleko vhodnější,“ uvedl.

Expert na otevřenost státní správy Oldřich Kužílek návrh považuje za velký krok zpátky. „To, co tam provádí, jde úplně mimo právo. Odvolací orgán musí být někdo jiný, než ten, proti komu se jako žadatel odvolávám. Musí tam být nezávislá kontrola,“ podotkl.