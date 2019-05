Prezident lhal a musí přijít omluva, rozhodl soud. Poradce odešel sám

Právní zástupkyně ministerstva financí nechtěla rozhodnutí soudu komentovat. Na dotaz, jestli podá odvolání, uvedla, že se nejprve poradí s prezidentovým advokátem.



V průběhu jednání přehrála soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová spornou pasáž z uvedeného pořadu vysílaného 16. listopadu 2017. Projektor promítl na zeď soudní síně moderátora Jaromíra Soukupa a prezidenta Miloše Zemana. „Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě než (na) Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost,“ prohlásil v pořadu prezident.

Zdeňka Šarapatku výrok rozzlobil. Považuje ho za lživý. Pracovní místo na Úřadu vlády se totiž rozhodl opustit sám od sebe. Výpověď podal v říjnu 2000, ze Strakovy akademie nakonec odešel po dohodě.



„V návaznosti na průběh kauzy Olovo (Zemanův poradce Vratislav Šíma vytvořil v únoru 2000 hanopis, který měl zdiskreditovat tehdejší ministryni školství Petru Buzkovou, pozn. red.) zaslal žalobce (Zdeněk Šarapatka) dne 4. 10. 2000 tehdejšímu vedoucímu Úřadu vlády ČR Karlu Březinovi dopis označený jako ‚Výpověď z pracovního poměru‘, v němž sděluje své rozhodnutí nadále v daném pracovním vztahu nepokračovat z důvodu ztráty důvěry v čestnost, statečnost, pravdomluvnost a otevřený postoj tehdejšího předsedy vlády Miloše Zemana ve vztahu k takzvané kauze Olovo,“ uvádí žaloba.



O pět dní později uzavřel Šarapatka s Úřadem vlády dohodu o rozvázání pracovního poměru. Příslušné dokumenty nyní předložil soudu jako důkaz.

Takto mluvil prezident Miloš Zeman o Zdeňku Šarapatkovi (16. 11. 2017):



„Není to poprvé, co pan prezident lhal. Lže tradičně, je otázka, zda to je s ohledem na jeho zdravotní stav, nebo je to lež vědomá. Tento výrok potom žil svým životem, objevil se v dalších médiích. Domáhám se omluvy, žádné finanční odškodnění nechci,“ řekl iDNES.cz Zdeněk Šarapatka.

„Zeman nebyl účastníkem sporu o omluvu za výroky o Šarapatkovi,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček s tím, že očekává odvolání ministerstva financí, které se má za výrok omluvit.



Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Zdeněk Šarapatka je lhář. Jeho veřejně pronesený výrok, že pan prezident “táhne tuto zemi zpátky na východ do období před rokem 89” je lživý a dehonestující. Miloš Zeman byl důležitým aktérem revoluce roku 1989 a pro své zásadové postoje byl komunistickým režimem postihován. 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Prezidenta republiky přímo žalovat nelze, žalobu proto podal na prezidentskou kancelář. Soudkyně ho později upozornila, že ani to není možné, a vyzvala, aby žalobu upravil. Nejvyšší soud totiž v podobném sporu o omluvu za Zemanův výrok (v kauze Peroutka) rozhodl, že za újmu způsobenou při výkonu funkce prezidenta lze žalovat stát, nikoliv však prostřednictvím prezidentské kanceláře. Protistranou by mělo být ministerstvo financí.

Právní zástupkyně ministerstva financí Lucie Nachtmanová žádala u soudu zamítnutí žaloby. „Žalobce (Zdeněk Šarapatka) jako osoba veřejně činná musí takzvaně více vydržet. Dle našeho názoru ten výrok nemohl zasáhnout do jeho osobnostních práv. Máme za to, že nebyla zasažena čest a vážnost žalobce a nebyla porušena povinnost při výkonu veřejné moci, tím pádem nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu,“ uvedla právnička.

„Výrok vynesen byl, měl dehonestační povahu. Jednalo se o výrok zcela zřejmě nepravdivý, který zasáhl do práv žalobce. Proto žádáme soud, aby žalobě vyhověl,“ shrnul Šarapatkův advokát Artur Ostrý.



Soudkyně mu dala za pravdu. Podle jejího názoru lze nepravdivé tvrzení prezidenta republiky, které někoho poškodí, považovat za nesprávný úřední postup.



Ministerstvo financí má do sedmi dnů od právní moci rozsudku poslat Šarapatkovi doporučený dopis, v němž se mu Česká republika za dehonestující výrok prezidenta Miloše Zemana omluví.

„Není pravda, že žalobce byl vyhozen. Řekl to prezident republiky. Takový výrok je objektivně způsobilý zasáhnout čest a vážnost každého člověka. Soud má za to, že omluva, kterou žalobce požaduje, je přiměřená,“ uvedla soudkyně Dagmar Stamidisová.

„Asi bych měl mít radost, ale mám ji jenom poloviční. Verdikt soudkyně potvrzuje, že v čele České republiky stojí člověk, který soustavně lže, a když k tomu připočteme další atributy jeho chování, že táhne tuto zemi zpátky na východ do období před rokem 89, tak je to neveselé,“ reagoval Šarapatka.