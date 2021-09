Afghánský debakl zbavil Česko potřeby 2 procent HDP na obranu, míní Zeman

Rozpočet ministerstva obrany by příští rok měl činit 92,02 miliardy korun, v roce 2023 pak 99,9 miliardy korun. O rok později by měl vzrůst na 109,5 miliardy korun, čímž by se výdaje na obranu českého státu dostaly zhruba na 1,6 procenta HDP.

Česko se přitom zavázalo, že v té době už bude vydávat na svou obranu dvě procenta HDP. Ministr obrany Lubomír Metnar nedávno označil růst rozpočtu a směřování ke dvěma procentům za důležité.

„Podle nás je správné, aby Česká republika svůj závazek plnila, ta dvě procenta by byla dobrá i pro podporu našeho průmyslu, inovací v České republice a z hlediska naší bezpečnosti,“ řekl Fiala. Kromě něj se schůzky zúčastnil občanskodemokratický poslanec Pavel Blažek.

Z Afghánistánu se letos po téměř dvaceti letech stáhla spojenecká vojska, k moci se dostalo radikální hnutí Tálibán. Zeman stažení aliance ze země opakovaně kritizoval. Domnívá se, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě.

Zemana dnes propustili z Ústřední vojenské nemocnice

Zeman byl ve středu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, ve které strávil osm nocí. Lékaři ho v prvních dnech podrobili několika vyšetřením, život ohrožující problémy podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nenalezli.

Prezident podle nich trpí mírným vyčerpáním a dehydratací, dostával proto infuze. Pražský hrad označuje více než týdenní pobyt v nemocnici za rekondiční.

„Je to stále tentýž Miloš Zeman. Kdo očekával, že se z něj po pár dnech v nemocnici stal nějaký Milošek Zemánek, tak se hluboce mýlí. Pan prezident je zcela připraven na složitou povolební šachovou partii. Mluvili jsme o různých možnostech,“ řekl Blažek. „Prosím každého, aby nepodceňoval jeho myšlenkové schopnosti,“ dodal.

Hlava státu se po návratu z nemocnice sešla s ministryní financí Alenou Schillerovou a i se šéfem hnutí SPD Tomiem Okamurou.