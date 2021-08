Kulhánek: Evakuace z Afghánistánu končí, všechny ohrožené jsme odvezli

„Truchlím nad smrtí Afghánců a členů americké armády,“ uvedl na svém twitteru. Doplnil, že exploze jen potvrdily vypjatou bezpečnostní situaci v Kábulu.

Odsoudil také čtvrteční sebevražedné útoky u letiště v Kábulu, při kterých podle poslední bilance zemřelo nejméně 95 Afghánců. Podle Pentagonu zahynulo při explozích rovněž 13 amerických vojáků.

Na otázku, jestli ministerstvo plánuje evakuaci z Afghánistánu, odpověděl, že „evakuace končí, potvrzují to i úřady z jiných zemí“. Jakub Kulhánek upřesnil, že Česko uspořádalo tři evakuační lety a do bezpečí dostalo ty nejohroženější. Obdobná věc se podle něj nepovedla ani řadě zemí s lépe vybavenými ozbrojenými silami.

„Domů jsme dostali armádní tlumočníky, kteří byli vybráni. Také jsme do Česka dostali zaměstnance ambasády a jejich děti,“ dodal.

Ministr s ohledem na informace spojenců považuje za reálné, že evakuační lety nemusí skončit v řádu dnů, ale v řádu několika hodin.

Česko ze země evakuovalo minulý týden ve třech letech 195 lidí, z toho 170 Afghánců. „Podařilo se dostat do bezpečí všechny české občany a všechny Afghánce a jejich rodiny určené k evakuaci,“ řekl Kulhánek. Podle něj jsou v bezpečí všichni tlumočníci armády i spolupracovníci ambasády s rodinami.

Spolek Vlčí máky tvrdí, že v Afghánistánu zůstává několik lidí s vazbami na ČR, které se dosud nepodařilo evakuovat. Jsou mezi nimi dva muži s trvalým pobytem v ČR a s českým pasem. O evakuaci se snaží i čtyři muži, kteří podle spolku pomáhali české armádě. Ministerstvo zahraničí po ukončení evakuace slíbilo převozy jednotlivců řešit ve spolupráci se spojenci.



Kulhánek v pátek vyjádření spolku Vlčí máky kritizoval. „Někdy mám pocit, že se víc věnují mediální prezentaci,“ konstatoval. MZV podle něj dostává řadu e-mailových dotazů a snaží se všem odpovídat a vyhodnocovat je. „Bohužel realita je taková, že nemůžeme pomoci všem, kteří se chtějí dostat do ČR, ani by to nebylo správné. My máme pomáhat těm, kteří byli vyhodnoceni armádou nebo MZV, že by měli být evakuováni,“ podotkl.

Zmínil příklad Afghánce, který se hlásil o evakuaci kvůli údajné spolupráci s českými úřady. „Kdysi spolupracoval s ambasádou tak, že využil auto velvyslance, odjel s ním na pumpu, vrátil se. A teď to využívá jako argument, že byl spolupracovník ambasády a měl by být evakuován. To možné není,“ uzavřel Kulhánek.

Jiné země v evakuaci zrychlují

Evakuace cizinců a jejich afghánských spolupracovníků z Kábulu po čtvrtečních útocích zrychlila, uvedla v pátek agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroj z letiště, v jehož blízkosti série sebevražedných útoků ve čtvrtek zabila či zranila desítky místních lidí i americké vojáky. Letadla odlétají pravidelně, řekl západní bezpečnostní představitel, který si nepřál být jmenován.



Bílý dům v pátek oznámil, že ve čtvrtek bylo z Afghánistánu dopraveno do bezpečí asi 12 500 lidí, čímž se počet evakuovaných osob od poloviny srpna, kdy se v zemi vrátilo k moci islamistické hnutí Tálibán, zvýšil na 105 000.

Diplomat z NATO agentuře Reuters řekl, že všechny zahraniční síly v Afghánistánu chtějí ukončit evakuace svých občanů a pracovníků ambasád do pondělí 30. srpna. Některé země už evakuační lety úplně ukončily - ve čtvrtek mezi nimi bylo mimo jiné Německo, Nizozemsko, Kanada, Belgie, Dánsko a Polsko.

V zemi je stále kolem 1500 amerických občanů, na 400 Britů či kolem 300 Němců, píše server BBC News.