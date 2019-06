Pacienti si polepší. Péče lékařů bude díky novým opatřením dostupnější

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo pro příští rok deset dohod, chybí ještě lůžková a domácí péče, lékárny a laboratoře. Letos se rozděluje o dvacet miliard více než loni. Například dětští lékaři vedou skoro s každou druhou matkou i půlhodinový rozhovor o očkování. Od příštího roku jim pojišťovny tento čas proplatí. Efektem by měla být větší informovanost a proočkovanost populace.

Velké změny lidé pocítí v dostupnosti zubařů. Dohoda zvyšuje úhradu za základní výkony, jako je zubní výplň, a bonifikuje lékaře, kteří registrují pacienty. Mělo by tak výrazně ubýt zubařů, kteří pracují jen za hotové peníze. „Je zásadní, abychom zajistili veřejnou službu a stomatologové ošetřovali za úhradu z veřejného zdravotního pojištění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Víc peněz za úkony ale nedostanou všichni, třeba výplň bude lépe zaplacena jen registrujícím lékařům, kteří se pak o pacienta dál starají. Příští rok si obor díky změnám polepší o 734 milionů.

Až o 900 milionů si napřesrok polepší praktické lékařství. Dětští lékaři se budou nově starat o novorozence s většími nároky na péči, třeba nedonošené. Zajistí i sledování obézních dětí. Na to vznikl nový výkon. „Počítá se s opakováním návštěv šestkrát do roka. Je to velmi intenzivní,“ říká člen Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti ČLS JEP Jan Boženský.

Přibydou i dětští zubaři

Část peněz půjde i na péči o děti, o ty se totiž zubaři neradi starají. „Doteď byla třeba cena za bílou plombu absurdně nízká a nebylo ani možné to doplatit,“ vysvětluje jeden z důvodů prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Další potíží bylo i zklidnění dětí. Pokud dítě nespolupracuje a lékař se s ním odmítne „prát“, musí být ošetřeno v celkové anestezii v nemocnici. Od ledna začnou pojišťovny hradit rajský plyn. Trhání zubu by tak mělo být běžným úkonem v každé dětské zubní ordinaci.

Nejdůležitější změny Stomatologie Bonusy pro zubaře, kteří registrují pacienty a mají smlouvu s pojišťovnou.

Vyšší úhrady základních výkonů, třeba za bílou plombu pro děti.

Úhrada sedace dítěte rajským plynem.

Úhrada akutní péče i lékaři, u kterého není pacient registrován.

Vyšší úhrada za léčení autistů. Praktické lékařství – dospělí Péče o pacienty po onkologické léčbě.

Záchyt demence.

Kolorektální screening.

Bonusy za delší ordinační dobu a elektronický objednávkový systém.

Péče o prediabetika. Praktické lékařství – děti Platby od pojišťoven za edukační pohovor o výhodách/nevýhodách očkování.

Záchyt a sledování dětí s obezitou.

Sledování novorozenců s vyššími nároky na péči (nedonošené děti, děti s vývojovými vadami či děti po domácích porodech). Gynekologie Paušální platba za péči o těhotnou v rámci jednoho trimestru.

„Je to pro specialisty s patřičným vzděláním u komory. Je to ale velký pokrok a snad to zmenší počty celkových anestezií u dětí,“ říká Šmucler, podle kterého se díky tomuto příslibu přihlásilo do jarního speciálního kurzu dětské stomatologie třicet zubařů. „Dřív jsme měli 1200 dětských stomatologů, teď jich máme třicet,“ poukázal na nynější tristní počty těchto specialistů Šmucler.

Není vítězů ani poražených, profitovat by měl hlavně pacient – i tak by mohli odborníci stručně shrnout výsledek letošního vyjednávání o úhradách zdravotních služeb na příští rok v oblasti primární péče. Velkou změnu lidé pocítí třeba u zubařů. Mnoho stomatologů totiž nechce ošetřovat takzvaně „na pojišťovnu“ a požadují od pacientů hotové platby podle vlastních ceníků. Nová dohoda by teď měla tyto „cashové zubaře“ přimět lidi registrovat, aby výkon zaplatila pojišťovna. Kdo bude registrovat, dostane bonusy.

Na pohotovost se nebude muset čekat do večera

Skončit má i praxe, kdy lidé čekají až do večera, než začne fungovat pohotovost, aby jim někdo ošetřil akutní bolest, třeba vytrhl zub. Od ledna dostane zaplaceno za akutní péči i zubař, u kterého pacient není registrovaný. „Konečně se o lidi začne někdo starat i přes den,“ komentuje novinku prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

„Tím, že jsme navýšili hodnotu výkonů, reflektují skutečné náklady a začínají být zajímavé,“ dodává náměstek ředitele VZP ČR David Šmehlík. „Chceme, aby také ti, kteří fungují jen za hotové, poskytovali pojištěncům péči,“ zdůrazňuje náměstek.

Součástí dohody je i péče o autistické děti. Ta je totiž náročnější a vyžaduje i psychologický výcvik ošetřujícího týmu. Lékaři za tuto specifickou péči teď dostanou víc peněz. „Osobně nejsem šťastný z vyčleňování jedné diagnózy. Máme neošetřitelné a úzkostné děti z mnoha příčin. Teď jsou módní autisté a jejich léčení bude lépe placeno. Rozumné by bylo řešit určitý stupeň nespolupráce s lékařem na základě celkového onemocnění,“ míní Roman Šmucler.

Řadu změn pacienti pocítí i v primární péči

Její reforma začala už loni a nyní bylo dohodnuto, kolik na ni praktičtí lékaři dostanou peněz. Záměrem je udělat z praktiků lékaře s větší prestiží, kteří budou více léčit, a dát jim větší kompetence. Doteď byli totiž považováni spíš za vypisovače žádanek o speciální vyšetření. Od ledna jim budou hrazeny například vyšetření a diagnostika plicní embolie a trombózy či včasný záchyt demence u lidí nad 65 let. Konkrétně záchyt demence by měl vypadat tak, že lékař s pacientem při preventivní prohlídce udělá jednoduchý patnáctiminutový test, pomocí kterého lze odhalit poruchu kognitivních (poznávacích) funkcí.

Praktičtí lékaři se budou také starat o onkologické pacienty po ukončené léčbě, pokud jim to doporučí jejich specialista. Část praktiků s tím začala už letos podle metodiky, kterou vytvořili onkologové.

Praktici budou dále nově dělat i kolorektální screening, tedy vyšetření na skryté krvácení ve stolici. Když zjistí problém, odešlou pacienta na specializované pracoviště. „Jako loni se pro příští rok dohodlo, že budeme bonifikovat praktiky za delší ordinační dobu. Je i bonifikace za elektronické objednávání,“ doplnil ministr Adam Vojtěch. Víc si vydělají i praktici ochotní sloužit na pohotovosti. Za deset odsloužených služeb dostanou nově 40 tisíc korun.

Dohodu uzavřeli i gynekologové, s novým rokem se péče o těhotné bude platit paušálně po jednotlivých trimestrech. „Balíčková metoda“ má podle ministerstva zabránit zbytečnému vykazování výkonů.