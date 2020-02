Česko je pro pacienty nebezpečné, snažím se to změnit, říká Roman Šmucler

Od podzimu 2017 jste prezidentem České stomatologické komory. Při nástupu do funkce jste říkal, že své aktivity budete muset omezit. Jak to dopadlo?

Omezil jsem své přednášky v zahraničí, což byla krvavá oběť. Dalo velkou práci získat si nějaké mezinárodní renomé a musel jsem ho opustit na vrcholu sil. A co se týče mých firem, tak si platím více managementu, protože tam mám méně času chodit. Takže celá funkce, jak je dáno zákonem, je pro mě finančně ztrátová. Ale možná právě proto se veřejné funkce dělají lépe lidem, kteří nejsou závislí na tom, kolik domů přinesou peněz. Mám tři roky do konce mandátu a pak třeba budu dělat zase něco jiného a vrátím se k vědě.