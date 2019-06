Těhotná vražedkyně se vrátila do Jilemnice. Sousedé a svědci mají strach

„Doufám, že si ke mně nepřijde půjčit třeba cibuli. Fakt se bojím, mám opravdu strach, co může udělat. Neotevřela bych,“ říká tlumeně zhruba čtyřicetiletá žena. Od minulého pátku má novou sousedku. Petru Janákovou, vražedkyni, která měla za chladnokrevné zastřelení pražského sběratele umění a plánování dalších vražd sedět třicet let ve vězení.



Místo toho ji minulý pátek po dvou letech pustil Krajský soud v Ostravě na svobodu, protože je těhotná. Otěhotněla (ještě před rozsudkem) záhadně ve vazbě a vrátila se do pětitisícového krkonošského městečka Jilemnice. Sama teď tvrdí, že ji ve vazbě znásilnili tři dozorci. Nevěří tomu ovšem ani její rodina.

Petra Janáková bydlí v malém bytě své matky na náměstí v Jilemnici nad zdejším obchodem se zeleninou, tabákem a nápoji. Obden sedí na náměstí u kašny. S nikým nemluví a nikdo se ji ani nesnaží oslovit.

Všichni si však kladou jedinou otázku: Jak to, že je bez jakékoliv kontroly na svobodě, může se volně pohybovat i vycestovat do zahraničí?

„Jak se máme cítit my, kteří jsme proti ní svědčili a kteří jsme měli být další obětí? Kdo nám zaručí, že jsme v bezpečí?“ říká muž, kterého se Janáková s manželem Jaroslavem pokusili dvakrát zabít, aby vybrali jeho pojistku.

Pražský sběratel takové štěstí neměl. Janáková s manželem ho vylákali do auta a ona mu pak zezadu za jízdy prostřelila hlavu.

Petry Janákové se přitom nezastává ani její rodina a nejbližší. „Může se mstít. Je to chladnokrevná bestie, její pohyb nikdo nekontroluje, nemá ani náramek, jako mají lidé v domácím vězení,“ diví se švagr Jan.

Propuštění nařizuje zákon

Místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl, který ženu v šestém měsíci těhotenství z výkonu trestu propustil, tvrdí, že soud neměl na výběr. Zákon nařizuje, že těhotné trestankyně musí být z vězení propuštěny. „Bylo to obligatorní rozhodnutí. Nemůžeme nařídit ani dohled probačního úředníka nebo domácí vězení,“ krčí rameny soudce.

Už soudní znalci v posudcích popisovali Janákovou jako dominantní, s vysokým rizikem recidivy a téměř nulovou možností nápravy. „Skrytě dominantnější je obžalovaná Janáková, která je osobností mnohem vyrovnanější a rozhodně by nedělala nic, co by se jí příčilo. Je typem ženy, která si k sobě vybírá slabší mužské typy, je disciplinovanější než Janák a odolnější psychicky,“ napsala do posudku Janákové soudní znalkyně.

Petra Janáková bude na svobodě až do jednoho roku dítěte, tedy do září 2020. Což vyplývá z mezinárodních dohod, podle kterých má dítě právo na matku. To však také znamená, že pokud do roka dítěte znovu otěhotní, začne se počítat nová těhotenská lhůta a také další rok s novým dítětem.

Těhotná zas a znovu

„Měli jsme rekordmanku, která byla takhle na svobodě sedm let,“ říká soudce Krajdl. V Teplicích byla jedna trestankyně venku dokonce osm let. Poprvé otěhotněla ještě před nástupem do vězení, kam měla jít na půl roku kvůli krádežím. A pak jí to vycházelo vždy po roce. Na svobodě kradla dál a půlroční vězení postupně narostlo až na osmileté. Všechny její děti končily v ústavní péči. Těhotenský maraton se zastavil, až když se poslední dítě narodilo mrtvé. Rázem zmizela povinnost nechat ženu na svobodě a soud ji okamžitě poslal do cely.

Jak Janáková otěhotněla, se dosud neví. Varianty jsou jen dvě: buď měla pohlavní styk ve věznici, nebo jí někdo propašoval sperma do cely. Ona sama po propuštění prohlásila, že ji znásilnili dozorci. „Udala sice tři dozorce, ale syn Jaroslav, se kterým jsem si včera telefonovala, říká, že ví na devadesát procent, kdo to byl. A nebyl to nikdo z dozorců,“ říká její tchyně Šárka jejíž syn Jaroslav byl odsouzen s Janákovou k osmadvaceti letům vězení. Podle informací MF DNES Janák vyšetřovatelům tvrdí, že sperma Janákové poslal některý z vězňů.

Dozorce vazební věznice nyní vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Ukáže-li se, že došlo k pochybení na straně Vězeňské služby ČR, bude ministryně spravedlnosti důrazně požadovat vyvození personálních důsledků,“ sdělila mluvčí ministerstva spravedlnosti Lucie Machálková.

Těhotenství jako propustka

Šéf Vězeňské služby Petr Dohnal popsal, že mnoho odsouzených žen vidí v otěhotnění propustku, jak se dostat na svobodu. „Bez právní úpravy budou tyto pokusy opakovat. Nyní platná právní úprava je již přežitá, máme oddělení matek s dětmi, kde bychom byli schopni se o těhotné ženy postarat,“ řekl Dohnal pro Blesk.cz



O legislativních změnách zatím ministerstvo neuvažuje, minimálně do vyřešení případu. „Pokud se následně ukáže, že je nutné přistoupit k úpravě legislativy, je možné tuto debatu zařadit v rámci příprav nového trestního řádu, na kterém ministerstvo spravedlnosti aktuálně pracuje,“ uvedla Machálková.

Janáková s manželem zabili padesátiletého sběratele umění v roce 2017 u města Lázně Bělohrad. Vylákali jej na schůzku pod záminkou, že mu prodají poštovní známky. Při cestě ve vínové Škodě Felicia Janáková muže zastřelila, jeho tělo pak pohodili v kukuřičném poli a okradli jej o 34 tisíc korun.

Dvojice plánovala i další tři vraždy. Vedle číšníka, kterého chtěli obrat o životní pojistku skrze komplice v pojišťovně, připravovali v podstatě totožnou vraždu dalších dvou sběratelů.

Ty před smrtí zachránila víceméně náhoda. Jeden přišel o řidičský průkaz a nemohl na domluvenou schůzku přijet, druhý těsně před domluveným setkáním manželům řekl, že peníze nebude mít v hotovosti, ale vybere je z bankomatu až poté, co uvidí zboží.