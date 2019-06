O jejím propuštění vím jen z médií, diví se advokátka těhotné vražedkyně

„Dozvěděla jsem se to v pátek z médií, řekla redaktorce iDNES.cz obhájkyně Hana Desenská.

Devětadvacetiletá Petra Janáková a její dnes už bývalý manžel Jaroslav Janák dostali loni u hradeckého krajského soudu doživotí za chladnokrevnou vraždu sběratele mincí u obce Lázně Bělohrad na Jičínsku a za několik pokusů o další vraždy.

Vrchní soud v Praze v březnu doživotní tresty zrušil, Janáková dostala pravomocně 30 let, manžel Jaroslav o dva méně.

„Ani tam nic nenasvědčovalo tomu, co se chystá a že je Petra Janáková těhotná,“ uvedla Desenská. Právě kvůli těhotenství byla odsouzená žena v pátek dočasně propuštěna z opavské věznice na svobodu. Podle TV Nova je žena v šestém měsíci těhotenství.

Propuštěná žena se vrátila do místa bydliště v Jilemnici. Podle starosty města Vladimíra Richtery (ODS) z toho mají místní obavy. „Je to pochopitelné. Těžko s tím můžeme jako město něco dělat. Co se týče hlídkové činnosti policie, je to celé v její režii. My nepředpokládáme, že bychom s policií museli být kvůli jedné osobně v kontaktu,“ uvedl starosta Richter.

Policie: Nyní nemůžeme nic dělat

Terčem útoku by se paradoxně mohla stát i propuštěná žena. Policie však nemá právo ji jakkoliv omezovat či záměrně hlídat. „O situaci víme, ale bohužel s ní nemůžeme nic dělat,“ řekl policejní mluvčí Ivana Ježková.

Záhadou prozatím zůstává, jak žena mohla ve vazbě otěhotnět. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) bude nyní prošetřovat, zda otcem není někdo z dozorců. Existují i spekulace, že si Janáková mohla sperma obstarat od některého vězně.

Těhotenství je podle zákonů jistá propustka na svobodu. Zákon v podobném případě zajišťuje ženám přerušení trestu až do jednoho roku dítěte.

Podle serveru Lidovky.cz je tento případ ukázkou trhliny v legislativě. „Musíme vyhovět zákonu, ale děláme to s těžkým srdcem, protože se obáváme, že by své jednání mohla opakovat,“ řekl Igor Krajdl, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, jenž o přerušení trestu rozhodoval. Podle ostravského místopředsedy neměl senát ani v případě vražedkyně jinou možnost.

Ministerstvo spravedlnosti podle Lidovek.cz sice chystá změnu trestního řádu, ale v tomto ohledu se změnou zatím nepočítá, protože k podobným případům prý téměř nedochází.

Soudní znalkyně u Krajského soudu v Hradci Králové přitom v minulosti nevyvrátila možnost, že by Janáková mohla znovu vraždit.

Tehdejší manželé Petra a Jaroslav Janákovi v létě před dvěma lety vylákali sběratele poštovních známek a mincí z Prahy na schůzku v Jičíně. Poté ho při společné cestě autem žena zastřelila a manžel odtáhl tělo do kukuřičného pole u Lázní Bělohradu. Druhý den se tam muž vrátil pro 34 tisíc korun, které měl sběratel u sebe.

„Byl zastřelen krátkou zbraní. Smrt nastala okamžitě. Vzdálenost a směr střelby, tedy zezadu, se shoduje s rekonstrukcí, která byla na místě provedena. Sama obžalovaná ukázala, jak jej střelila,“ komentoval znalec ze soudního lékařství, který potvrdil, že úhel střelby způsobil značné krvácení.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu jejich spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí.

Herzán si za návod k vraždě odsedí osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28.