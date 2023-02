KONTEXT: Zdanit práci, nebo kapitál? Dekády dopředu nevidíme, říká k penzím Švihlíková

Poslechněte si celý rozhovor s ekonomkou Švihlíkovou v Kontextu:

Ministr financí Zbyněk Stanjura se již dříve vyjádřil, že ve státním rozpočtu je dost peněz na valorizaci v plné výši pro případ, kdyby vláda nebyla v parlamentu schopna prosadit její snížení. „Stanjurův výrok mi nedává vůbec smysl“, uvedla ekonomka. „Na jednu stranu říká, že to není žádný problém, na druhou stranu z toho dělají obrovský politický cirkus,“ dodala Švihlíková.

Opozice již před začátkem jednání ve Sněmovně slíbila dosud největší obstrukce. Šéfka poslanců hnutí ANO Alena Schillerová varovala, že udělají vše proto, aby jednání zdrželi. Předseda SPD Tomio Okamura pak řekl, že jeho poslanci jsou připraveni schválení snížené valorizace bránit nekonečně dlouho.

Ačkoliv inflace zasahuje všechny skupiny obyvatel, senioři jsou jí postiženi nejvíce. Zároveň dopady inflace často nemohou řešit například brigádou jako mladší ročníky, připomněla ekonomka. „Proto je valorizační schéma nastaveno tak, aby tato zranitelná skupina byla ochráněna od cenových změn,“ doplnila Švihlíková. Při snížení valorizace pak dochází ke zmenšení této ochrany.

Ilona Švihlíková (1977) Ekonomka. Vystudovala obor mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Postgraduálně vystudovala politologii také na VŠE. Zabývá se mezinárodními ekonomickými vztahy, aspekty globalizace, měnovou politikou, energetickou bezpečností a vztah ekonomie a politiky. Je autorkou knih Globalizace a krize, Jak jsme se stali kolonií, Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel a dalších.

Odborníci volají po změně výpočtu mimořádných valorizací, což je nyní pouze o míru inflace. V potaz by se podle Švihlíkové měla vzít míra inflace seniorských domácností namísto současné průměrné inflace. Dále pak vývoj reálných mezd. „Pro mezigenerační solidaritu se považovalo za důležité, aby důchody a mzdy se nevyvíjely dramaticky od sebe,“ vysvětlila ekonomka.

„Vláda nechala pádivou inflaci v ekonomice se rozlézt všemi směry,“ zkritizovala Švihlíková kabinet Petra Fialy a dodala, že vláda nepoužila žádný z nástrojů, který má k dispozici. Současná situace je pak důsledkem vládních rozhodnutí, doplnila ekonomka. Důsledkem vládní pasivity jsou pak podle ní sociálně citlivá témata – zdražování základních potravin či snaha o snížení mimořádné valorizace penzí.

Podle Švihlíkové nemusí být vždy nutné zastropování cen nebo dočasné zrušení DPH, jako to udělali Maďaři a Poláci. Klíčové ale je analýza trhu ze strany státu. Tuzemský maloobchodní trh je deformovaný, míní ekonomka. „Antimonopolnímu úřadu chybí politické zadání,“ konstatovala Švihlíková.

Jak na reformu? Mají bohatší důchodci doplácet na chudší? Jak narovnat trh práce, aby byl přivýdělek pro penzisty? Co udělat pro to, aby chodili do důchodu zdraví lidé? A co pomoci starším lidem snížení DPH na léky na nulu? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!