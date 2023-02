Začíná boj o výši důchodů. Budou obstrukce i noční jednání ve Sněmovně

„Kdybychom nechali mechanismus v původní podobě, znamenalo by to, že bychom v červnu v rámci letošního roku zvýšili výdaje na důchody o částku 34,4 miliardy korun s dopady na příští rok v objemu 58,8 miliardy korun. To znamená, trvale bychom zvýšili další výdaje ze státního rozpočtu v objemu skoro 94 miliard korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle navržené novely, kterou chce vláda prosadit ve stavu legislativní nouze, má mít zvýšení penzí dvě složky. První má být zvýšení důchodů o 400 korun všem. A k tomu ještě další růst nad tuto částku ve výši 2,3 procenta.

Proti návrhu vlády protestuje opozice a chce zabránit přijetí zákona všemi prostředky. Pokud ho Sněmovna parlamentem protlačí, avizuje ANO, že spor skončí u Ústavního soudu, protože důchodcům již nárok na vyšší penze vznikl a vláda tak změnu prosazuje retroaktivně a ještě ve stavu legislativní nouze, která se netýká případů, jako je spor o výši důchodů. K ústavní stížnosti se chce připojit i druhé opoziční hnutí SPD, které na ni samo nemá dost poslanců.

Špinavá hra skončí u soudu, řekla Schillerová

„2,7 milionu důchodců v přímém přenosu sleduje, jak s nimi zástupci koalice rozehráli pořádně cinknuté skořápky o jejich důchody. Tato špinavá hra skončí u soudu,“ oznámila ve Sněmovně šéfka poslaneckého klubu ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová.

Poslanci SPD vložili k novele do sněmovního systému stovku pozměňovacích návrhů. Chtějí zvýšit zásluhovou část důchodu o 2,3 procenta, tedy stejně jako vláda. Zatímco kabinet chce nad to přidat každému penzistovi 400 korun, podle poslanců SPD by měla být tato pevná částka zhruba o tisícikorunu vyšší. Každá z jejich úprav předpokládá jinou sumu s korunovými rozdíly. Z hnutí ANO zaznívá, že obstrukce potrvají nejméně do pátku.

Schillerová už předem na sociální sítě umístila svou fotografii ve spacáku, s nimiž se poslanci do dolní komory Sněmovny vydají.

Ve stejnou chvíli, kdy v úterý začne mimořádná schůze Sněmovny, zamíří premiér Petr Fiala do Hrzánského paláce za zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Ten zatím neřekl, jak se zákonem naloží, když ho dostane na stůl k podpisu. Jasné slovo k tomu chce říci až 10. března, tedy den poté, kdy ve Vladislavském sálu na Pražském hradě složí slib do rukou šéfa Senátu.