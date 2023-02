Legislativní nouzi pro snížení výdajů soudy ještě nerámovaly, míní ministr

„Pokoušel jsem se opravdu najít judikát na to, jestli šetření nějakých mandatorních výdajů státu je nebo není tady touto škodou, s kterou se operuje v rámci toho stavu legislativní nouze. Ale nic takhle explicitního jsem rozhodně nenašel,“ řekl ve Sněmovně doslova Šalomoun.

Stav legislativní nouze je možné vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Vláda navrhuje zrychleně změnit zákon o důchodovém pojištění, aby od června přidala důchodcům v průměru 760 korun za měsíc místo 1770 korun, které by jim měla měsíčně v průměru přidat.

„Důvody pro tento výjimečný postup jsou spatřovány zejména ve značných hospodářských škodách, které státu bez přijetí návrhu zákona hrozí,“ napsala vláda do zdůvodnění svého návrhu.

Nebyly naplněny podmínky pro vyhlášení legislativní nouze, řekla Schillerová

Opozice a chce zabránit přijetí zákona všemi prostředky. Pokud ho Sněmovna parlamentem protlačí, avizovala šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, že spor skončí u Ústavního soudu, protože důchodcům již nárok na vyšší penze vznikl a vláda tak změnu prosazuje retroaktivně a ještě ve stavu legislativní nouze. „Nebyly naplněny podmínky pro vyhlášení legislativní nouze,“ prohlásila Schillerová. K ústavní stížnosti se chce připojit i SPD, které na ni samo nemá dost poslanců.

„Kdybychom nechali mechanismus v původní podobě, znamenalo by to, že bychom v červnu v rámci letošního roku zvýšili výdaje na důchody o částku 34,4 miliardy korun s dopady na příští rok v objemu 58,8 miliardy korun. To znamená, trvale bychom zvýšili další výdaje ze státního rozpočtu v objemu skoro 94 miliard korun,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Zvýšení penzí má mít dvě složky. První je zvýšení důchodů o 400 korun všem. A k tomu ještě další růst ve výši 2,3 procenta. „Doufáme, že se nám to podaří prosadit v průběhu tohoto týdne,“ řekl Jurečka.

