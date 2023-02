Pavel může ovlivnit, o kolik se zvýší penze. Umožňuje mu to ústava

Spor mezi politiky o růst penzí může rozhodnout zvolený prezident Petr Pavel, který příští týden složí slib. Jde o to, že vládu tlačí při prosazování nižšího růstu penzí čas a že prezident má podle Ústavy ČR čas patnáct dnů na rozhodnutí o zákonu. Petr Pavel zatím neřekl, co udělá. Udělat to může den před projednáváním růstu penzí na své tiskové konferenci.