Členové stínové vlády ANO okomentují plány koalice s důchody a výchovným

Průměrná starobní penze by podle návrhu zákona měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. „Jsme si vědomi toho, že úpravou valorizace snižujeme původní valorizační mechanismus, který byl nastavován v době, kdy tehdejší autoři nepočítali s tím, že by tady byly roky s takovou vysokou inflací,“ řekl Jurečka ve středu po jednání vlády.

Obhajoval i to, že vláda chce vláda zákon prosadit ve stavu legislativní nouze, což je i podle některých ústavních právníků na hraně. Není tak jisté, že by to obstálo u Ústavního soudu, na který se plánuje obrátit opozice, když schválení zákona nezabrání v parlamentu.

Jurečka říká, že vláda musela tuto cestu k prosazení nižší valorizace penzí zvolit, protože opozice avizovala, že by vetovala projednání zákona o mimořádné valorizaci důchodů ve zkrácených lhůtách.

Ministr práce a sociálních věcí také řekl, že vládní koalice znovu řeší osud výchovného, kdy penzi hlavně některým ženám navýšila od ledna pětistovka za každé vychované dítě.

„Musíme i tuto situaci vyjasnit v rámci koalice, pokud bychom tu úpravu neudělali, bude to znamenat, že se bude valorizovat i výchovné, musíme si říct, jestli to do budoucna chceme, nebo chceme nějakou jinou úpravu,“ uvedl Marian Jurečka. „Přehodnocovat se bude jen jeho valorizace,“ napsala iDNES.cz později jeho mluvčí Eva Davidová.