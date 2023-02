Fialova vláda chce okrást důchodce, podáme ústavní stížnost, řekl Okamura

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Zákon legalizující okradení důchodců nepodpoříme,“ zdůraznil šéf SPD. „Jedná se o hrubě asociální postup,“ doplnila Okamuru poslankyně opozičního hnutí Lucie Šafránková.

Kabinet Petra Fialy schválil v pondělí návrh zákona o mimořádném růstu penzí nižším, než jaký by vyplýval z inflace – od června letošního roku průměrně o 760 korun místo 1 770 korun, jak by vyplývalo ze současných zákonných pravidel. Návrh příští týden na mimořádné schůzí posoudí Sněmovna.

„Kdybychom nechali mechanismus v té původní podobě, tak by to znamenalo, že bychom v červnu v rámci letošního roku zvýšili výdaje na důchody o částku 34,4 miliardy korun s dopady na příští rok v objemu 58,8 miliardy korun. To znamená, trvale bychom zvýšili další výdaje ze státního rozpočtu v objemu skoro 94 miliard korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek.

Podle Jurečkou přichystané a vládou odklepnuté novely má mít zvýšení penzí dvě složky. První má být zvýšení důchodů o 400 korun stejnou částkou všem, a pak k tomu ještě další růst nad tuto částku ve výši 2,3 procenta. Místo 34,4 miliardy korun to má letos stát 15,4 miliardy korun navíc.