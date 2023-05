Spousta silných slov, ale skutek utek, míní ekonomka o vládních návrzích

Premiér Petr Fiala (ODS) počítá s tím, že hospodaření české vlády se letos vejde do schodku 295 miliard korun. Podle ekonomky Ilony Švihlíkové už je snad jediný, kdo si myslí, že je to reálné.

„Tahle vláda si udělala vlajkovou loď z konsolidace veřejných financí. To bylo jedno z hlavních témat ve volební kampani,“ uvedla Švihlíková. Připomněla, že v prvním programovém prohlášení už to bylo slabší. „Tam byla vidět spousta silných slov, na co všechno se budou dávat stropy a ústavní zákony o výdajích atd., ale jaksi skutek utek,“ řekla ekonomka.

Podle ní vláda dodnes nepředložila žádný návrh, a dokonce nevytyčila ani žádný směr. „Každým dnem jsme bombardováni nějakým dalším vyjádřením toho či onoho ministra, který má pocit, že by se mělo udělat to či ono. Často jsou to bizarní návrhy,“ řekla.

Premiér Fiala se podle jejích slov často odvolává na to, že vláda zdědila obrovský dluh po vládě Andreje Babiše (ANO) a připomíná, že Babišův kabinet nemusel řešit válku na Ukrajině. „Můžete se odvolávat, na co chcete, ale ono to není pravda. Ekonomicky ani politicky už to nefunguje. Sice v tom můžou pokračovat, ale žádné body jim to v reálu nepřinese,“ zdůraznila ekonomka.