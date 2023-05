KOMENTÁŘ: Déja vu věčných reforem veřejných financí. Přitom by to šlo jinak

Vláda po dlouhé době představila konsolidační balíček. Je to zvláštní, že si dávala tak dlouho na čas, neboť téma veřejných financí je evergreenem pravice. Bez ironie by se dalo říci, že celých třicet let nedělá nic jiného, než napravuje veřejné finance. Nicméně již programové prohlášení indikovalo, že za řadou silných slov o ústavních brzdách a všelijakých limitech se skrývá naprostá bezradnost. Tato bezradnost, v kombinaci s dlouho zažívaným vládním amatérismem a surrealistickou komunikací, která byla dovedena na čtvrteční tiskové konferenci k dokonalosti, se mohla v konsolidačním balíčku plně projevit.

Spoléhat se na zahraniční poptávku za situace drahých energií a úbytku konkurenceschopnosti EU a sledování cizích zájmů místo vlastních vůči trhům, jako je Čína, se nám šeredně vymstí.