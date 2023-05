Jediným vítězem jsou veřejné finance, řekla Kovářová k rozpočtovým škrtům

„V okamžiku, kdy se bavíte s pěti partnery, je třeba nalézt kompromisy, ale výsledek považuji za správný. Musíme se chovat rozumně, ne populisticky,“ řekl poslanec Marek Výborný. Dále zmínil, že je třeba zachování sociálního smíru, který je ve všech částech úsporného balíčku zachován.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová je s výsledkem jednání spokojena. „Je to velmi dobrá zpráva. Není vítězů, není ani poražených, ale jediným vítězem jsou veřejné finance,“ uvedla.

Patrik Nacher nesouhlasně konstatoval, že jde o naprostý úlet a je špatné, že reforma se prosadila silou. „Kompromis to je nesourodých stran. Před pár měsíci říkalo Spolu a ODS, že nebude zvyšovat přímé daně, DPH a daň z nemovitosti. Co se změnilo oproti slibům z ledna a února,“ tázal se Nacher opozice a konstatoval, že se nyní Česko výrazně propadlo v ekonomických ukazatelích Evropy o několik míst.

Europoslankyně Konečná uvedla, že se opatření nelibě dotkne 80 procent populace. „Čtyřčlennou rodinu to vyjde až na sto tisíc ročně, vyšší hladina DPH na energie je šílenost, stejně tak další takzvané úspory, tlačíte občany do kouta,“ řekla a dodala, že tento balíček velké firmy neovlivní, ani vysokopříjmové občany, ale ty běžné ano.

„Celková úspora by měla být 150 miliard a to se povedlo, jsme v tomto ohledu spokojeni. Nikdo nesliboval snižování daní, již od roku 2019 bylo zřejmé, že rozpočet není zdravý. Bylo třeba šlápnout na brzdu, aby občan nebyl poražený například snížením penzí, bez úspor a opatření by to nebylo možné,“ dodala Kovářová. Vládu Andreje Babiše a tehdejší ministryni Alenu Schillerovou obvinila ze špatného hospodaření, které napravuje současná vláda.

Shoda panuje na potřebě škrtů v provozu státu

„Shodnu se na škrtání v provozu státu. Zvýšil bych daně z neřesti, nerušil bych EET, protože by se vybralo 12 miliard korun, na což tato vláda rezignovala. Tento úsporný balíček vypadá úsporně, ale pravda to není,“ řekl Nacher.

Vládnoucí koalice považuje například zvýšení DPH na kojeneckou vodu jako zcela marginální, jelikož bylo třeba nalézt shody v úpravě zdanění nápojů, včetně těch slazených. „Dohoda byla taková, že pokud necháme potraviny ve snížené sazbě, nápoje budou ve vyšší, nakonec na tom všichni vydělají, především občané,“ řekl Výborný. Podle opozice je tento krok nesmyslný. „Bude to znamenat i zvýšené náklady prodejců s ohledem na potřebu změn sazeb,“ řekla Konečná.

Problematické pro občana může být nepřehlednost, kdy jsou rozdílné sazby na potraviny a nápoje a dokonce tři sazby na knihy, časopisy a noviny, myslí si zástupci opozice. Ti i předpokládají, že budou dělat pozměňovací návrhy k úspornému balíčku, ale odpovědnost připisují současné koalici, která musí nést následky. „Vládnoucí koalice s námi nejednala o ničem, nechceme obstruovat, ale chceme být informováni a moci se vyjádřit, protože to se nyní neděje,“ reagoval Nacher na budoucí kroky vlády.

Vláda na podzim představí i důchodovou reformu. „S opozicí komunikovat budeme,“ řekl Výborný. „To je skvělé, ženy budou chodit do důchodu v šedesáti, když vláda představila informaci o průměrné délce pobírání důchodu 21,5 roku,“ řekla Konečná a odmítla slova Výborného, který uvedl, že plánovaná změna reaguje na zvýšení délky dožití.

„Výhra tady není. Vše, co představujete, je neuvěřitelný guláš, který nejde žádným směrem,“ dodal na závěr Nacher.