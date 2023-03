Chceme udržitelné penze, řekla Kovářová. Z problémů obvinila Babišovu vládu

„Prosadili jsem to a stálo to za to. Důchodový systém by měl být udržitelný, netvořila se žádná rezerva a za vlády Andreje Babiše se zcela vyčerpal fond účtu národního majetku,“ řekla v Partii Terezie Tománkové poslankyně Kovářová za hnutí STAN. Dále obvinila opoziční SPD a ANO za zrušení superhrubé mzdy, kdy by se výnos z ní podle jejího názoru mohl použít právě na důchody.

Na kritiku reagovala místopředsedkyně ANO Schillerová slovy o tom, že se opozice v žádném ohledu nevzdala „Byly to ty nejdelší sněmovní obstrukce, kam mi paměť sahá. Byly pošlapána práva opozice a demokracie. Bylo nám sebráno úplně všechno, snad i právo mluvit,“ zdůraznila v narážce na několikadenní jednání Sněmovny, které skončilo teprve v sobotu dopoledne v pátém jednacím dni.

Schillerová poté prohlásila, že důchodci mají zcela jinou strukturu výdajů, než běžná populace. „Valorizace je citlivá věc a my jsme připraveni se s vámi bavit, telefonovali jsme o tom s ministrem práce,“ doplnila.

Senátor za TOP 09 Tomáš Czernin, který spolu s kolegy dostane nyní novelu zákona o důchodech v horní komoře parlamentu k posouzení, vyzdvihl, že důchody jsou nyní historicky nejvyšší. „Musíme ale myslet na budoucnost, přijdou populačně silné ročníky a nebude dostatečně vyvinutý systém na vhodné vyplácení,“ varoval Czernin.

Sám sdělil, že určitě zvedne ruku pro úpravu. Senátor dále v debatě ubezpečil, že horní komora věc konzultuje s právníky. „Jakkoliv je toto bolestné, ústavně je vše v pořádku, jde o to, aby ti, co půjdou do důchodu v roce 2050, důchod vůbec měli a já jsem přesvědčen, že při hlasování v Senátu budeme mít většinu,“ zmínil v narážce na sněmovní opozicí uváděný argument, že současným důchodcům nárok na původní valorizaci penzí již vznikl a vláda tak novelou jde proti platným zákonům.