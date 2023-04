Kupka: Rozpočtový deficit snížíme o 70 miliard, dohoda musí být v květnu

„Co dnes poberu? Peníze,“ uvádí Terezie Tománková do nedělní debaty Partie. Její hosté, ministr dopravy Martin Kupka za ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček za ANO, probrali úspory, daňové změny i spodek rozpočtového deficitu.

Zatímco ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve mluvil o snížení schodku o 70 miliard, další koaliční strana STAN hovořila o 150 miliardách a Piráti o 140 miliardách korun.

„V průběhu května dohoda musí být na stole,“ řekl Kupka. Česko podle něj potřebuje udělat velké změny, zejména co se týče růstu mandatorních výdajů. „Chceme přinést vyvážený návrh, který bude zahrnovat úspory i důležité daňové změny,“ doplnil ministr.

Kupka také řekl, že je pro zjednodušení daňového systému a dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH) namísto současných tří. O konkrétní podobě sazeb DPH a toho, které položky budou v jaké ze sazeb, se podle ministra musí dále jednat. Kabinet musí přijít s balíčkem, který přinese úspory a zároveň bude únosný pro společnost, míní.

Místopředseda Sněmovny a první místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček uvedl, že jeho strana by při snižování schodku nešla přes zvyšování daní, ale přes jejich důslednější výběr s pomocí kontrolních hlášení, návrat elektronické evidence tržeb (EET) či například zvýšení kompetencí celní správy a hlídání daňových úniků či vyvádění peněz do zahraničí. Zároveň je podle něj nutné snížit výdaje ve státní sféře.

„Za naší vlády jsme nenechali padnout podnikatele a podniky,“ řekl Havlíček. „Umožnili jsme to, že se Česká republika mohla nadechnout. Nezabili jsme to.“

Konsolidační balíček by měl od příštího roku snížit strukturální deficit, tedy schodek rozpočtu očištěný o vliv hospodářského cyklu, o jedno procento hrubého domácího produktu (HDP), tedy zhruba 70 miliard korun. Loni byl strukturální deficit 2,6 procenta HDP, podle řady ekonomů je v takové výši dlouhodobě neudržitelný. Celkový loňský schodek rozpočtu 360,4 miliardy korun odpovídal 3,6 procenta HDP.

„Každý občan v České republice aktuálně dluží 280 tisíc, podle Eurostatu se tedy zadlužujeme nejrychleji v Unii,“ upozorňuje Tománková. Zároveň poukázala na to, že současná vláda slibovali z důvodu šetření škrty, ale zatím jenom přidává. „Je potřeba to ukončit,“ říká Havlíček k situaci. „Máme nejhorší statistiky v Evropě.“

„Inflace prokazatelně zpomaluje a pevně doufám, že bude stále klesat a tím se česká ekonomika nastartuje,“ uvádí Kupka. „Ta inflace je v důsledku toho, že jste neudělali žádná opatření,“ reaguje na Kupkovy slova Havlíček. „Ostatní země, Španělsko například, začalo s cenami okamžitě něco dělat. Ale vy jste zaspali. Když už jste začali něco dělat, bylo už pozdě.“

Bek jako nový ministr školství?

Jedním z témat nedělní diskuze mezi Tománkovou, Kupkou a Havlíčkem byla mimo jiné i rezignace ministra školství Vladimíra Balaše. Probrali i předpokládaný nástup Mikuláše Beka na jeho místo. „Co je špatně na tom, že bude v čele ministr, který měl na starosti evropskou agendu?“ ptá se Tománková.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček Bekův přestup označil za bizarní. „Jedná se o ústupek pětikoaličním stranám pro to, aby měli kam nasázet svoje lidi,“ uvedl.

K Fialově vládě

Diskutující se věnovali i nedávnému průzkumu, který ukázal, že lidé kabinet premiéra a šéfa ODS Petra Fialy považují za vůbec nejhorší od roku 2014.„Sledujeme vývoj nálady ve společnosti,“ řekl k situaci Kupka. „Ale všude, kde se vlády pouštějí do nepopulárních kroků, to vede k takové vlně reakcí.“

Tománková označila výsledek průzkumu jako pro vládu velmi nelichotivý. Spolu s tím zmínila i například nedávné demonstrace volající po podání demise.

Martin Kupka uvedl, že je potřeba přesněji vysvětlovat krok, které vláda dělá. „V okamžiku, kdy víme, že musíme udělat nepopulární opatření, je potřeba tím ty lidi provést. Pokud bychom strkali hlavu do písku, bude to pro Česko znamenat ještě větší komplikace. Celé to znamená nějaká omezení, ale ta omezení také znamenají, že se Česko ekonomicky opět plně nastartuje.“

Kupka v souvislosti s tím označil změnu valorizace důchodů a úpravu hospodaření pošt za nezbytné kroky. „Tohle je vývoj, který předchozí vláda sledovala osm let a nic neudělala. Čekají nás velké změny.“