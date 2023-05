Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku, řekl premiér Fiala k balíčku

Do diskuzního pořadu byli původně pozváni premiér Petr Fiala a bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten ale pozvání do Otázek Václava Moravce už několik let odmítá a nedorazil ani tentokrát.

Andrej Babiš @AndrejBabis Pane @vaclavmoravec, proč zase chcete manipulovat? V dopisech 18. 2. 2020 a znovu 13. 3. 2023 jsem vám jasně napsal, že do vašeho aktivistického a provládního pořadu už nikdy nepřijdu. A taky, že na tom nic měnit nebudu. Proč mi tedy chodí emaily, jako bych měl být v neděli vaším… https://t.co/sqcpoCcFbJ oblíbit odpovědět

Vláda představila úsporný balíček ve čtvrtek, obsahuje 58 opatření a podle Fialy příští rok sníží schodek státního rozpočtu o 94 miliard korun. Vláda se chystá zvýšit daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu i nemovitostí. Znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvedne odvody živnostníků. Snížit schodek veřejných financí mají především úspory, hlavně omezení státních dotací.

„Ať si každý řekne, proč to děláme. Zvýší mi to popularitu? Zvýší to popularitu vládě? Ne! Ale my nejsme populistická strana a víme, že tato opatření musíme udělat,“ brání Fiala svou vládu.

Sliby vláda dodržela, říká premiér

Fiala odmítl, že by v jakémkoliv zásadním prvku balíčku byl prostor pro změny. „Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku,“ řekl v ČT. Totéž by platilo i v případě stávek a protestů. „Přece si nebudeme vynucovat to, že budeme žít na dluh a země se řítí do katastrofy, nějakými stávkami,“ reagoval Fiala.

Premiér připouští, že by kabinet mohl opravit nedokonalosti nebo evidentní chyby. „Ale že bychom ustupovali z opatření, jak jsme je stanovili, to nemůžu. Je potřeba se na ně dívat jako na celek,“ řekl premiér. Odmítl kritiku odborů s tím, že kabinet se zástupci zaměstnanců vede neustálý dialog, připomněl chystané pondělní jednání tripartity. „Řada jednání probíhala, není to tak, že by tripartita nevěděla, že musíme šetřit,“ podotkl.

Petr Fiala několikrát v minulosti ujišťoval veřejnost, že nebude zvyšovat daně. Teď jeho vláda zvyšuje všechny přímé daně. „My jsme slíbili, že nebudeme zvyšovat celkové daňové zatížení a to nebudeme. Podle Fialy jsou ale nějaké úpravy nutné kvůli deficitu státního rozpočtu. Všechna opatření jsou prý promyšlená tak, aby nejméně zasáhla sociálně slabší občany. Doplnil, že si není vědom porušení jakéhokoliv volebního slibu.

„Nejsem si vědom nějakého slibu, který jsem nedodržel, jen se změnily okolnosti. Když jsme nastoupili do vlády, nikdo nečekal, že přijde válka na Ukrajině, která do naší ekonomiky zasáhne tak fatálním způsobem,“ sdělil premiér Petr Fiala.

„Všichni ekonomové říkají, zvyšte daně a zvyšte je razantně. My jsme řekli ne, my chceme kompromis. Ano, některé daně se zvyšují, ale my plníme to, co jsme slíbili. Nezvyšujeme celkové daňové zatížení,“ reagoval premiér na otázku, zda by nebylo moudré se veřejnosti omluvit za porušení volebního slibu.

„V daních nebyla žádná logika. My jsme na to šlo základní úvahou. Všechno patří do té základní sazby DPH (21 procent). Dále u některých položek hledáme důvody, proč by měly být ve snížené sazbě a zajímá nás, jaký mají přínos pro společnost,“ řekl Fiala. Hájil tím například přesun knih do nulové sazby DPH.

Spolu by neobhájila většinu ve Sněmovně

Václav Moravec ve svém pořadu rovněž představil pravidelnou volební prognózu společnosti Kantar. Pokud by se konaly volby nyní, koalice SPOLU by nezískala většinu poslanecké sněmovny. Podle volebního by koalice Spolu ve volbách získala 25 procent, opoziční ANO by obdrželo 31 procent. Na třetím místě jsou Piráti s 11,5 procenty, na čtvrtém místě pak SPD s 9,5 procenty. Do poslanecké sněmovny by se momentálně podle volebního modelu dostalo také hnutí STAN a ČSSD.

Pokud by všechny strany kandidovaly samostatně, tak by ODS ve volbách obdržela 17 procent. KDU-ČSL a TOP 09 by se do sněmovny do sněmovny dostaly s hraničními pěti procenty.

Z průzkumu je zřejmé, že koalice Spolu proti minulému měsíci voliče ztrácí, naopak hnutí ANO svůj volební potenciál zvyšuje. Oproti minulému měsíci má hnutí ANO a 1 procento více.