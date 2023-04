Že vyšší DPH zaručí vyšší výběr, je hluboký omyl, tepe vládu Nacher

Podle návrhu ministerstva financí by mohlo dojít ke sloučení snížených sazeb DPH, které v současnosti činí 10 a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent a zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které jsou nyní v jedné ze snížených sazeb. Jednalo by se například o vodné a stočné, ubytovací služby, teplo, točené pivo, nebo sportovní a kulturní akce.

Poslanec Nacher ale v pořadu 360° na CNN Prima NEWS podotkl, že vyšší sazba automaticky neznamená vyšší výběr. „To je hluboký omyl. Když se platilo deset procent a někdo by řekl, že se bude platit 21 procent, je to rozdíl 11 procentních bodů, ne 11 procent,“ uvedl.

Spousta lidí bude krachovat, nebude chodit do restaurací, za kulturou a sportovat. „Je iluzorní si myslet, že o co to zvýším, o to vyberu více,“ zdůraznil.

Podle poslance by prostor pro návrat některých sazeb byl, návrhy však musí mít smysl. „Za naší vlády jsme dali vodné a stočné do nižší sazby. Vrácení zpátky by znamenalo velký skok a další zdražení,“ podotkl Nacher.

Také lidovecký poslanec Kohajda zastupující vládní koalici má výtky k úpravám sazeb. „Rádi bychom ponechali spíše tři sazby. Tedy 10, 15 a 21 procent s tím, že do té desetiprocentní bychom rádi přeřadili základní potraviny. Samozřejmě bychom zde nechali vodné a stočné, léky a teplo. Například řezané květiny a další zbytné věci bychom přeřadili z 15procentní zpět do 21procentní sazby,“ sdělil Kohajda.

Jeho návrh je podle něj výhodnější než plán ministra financí Zbyňka Stanjury. „Když z 15 udělám sazbu 14 procent, v ceně to nepozná nikdo. Když snížíme z 15 na 10 procent, dá se uhlídat, aby potraviny zlevnily,“ popsal Kohajda.