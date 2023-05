Vyšší DPH u nápojů mířila hlavně na ty slazené, říká Stanjura

„Kdyby ozdravný balíček dělala jedna strana, vypadal by jinak než výsledný kompromis. Budu hájit balíček jako celek, přestože jsme do jednání vstupovali s jinými představami,“ řekl ministr financí v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

„Z jiných stran zaznívaly silné argumenty, jak danit slazené nápoje. Ale v okamžiku, kdy máte mít jednoduchý systém, je jednodušší mít nápoje v jedné sazbě,“ dodal Stanjura.

Vyšší zdanění slazených nápojů dlouhodobě požadovali Piráti, protože přispívají k obezitě a cukrovce.

Nakonec se z rušené patnáctiprocentní sazby do základní přesunou všechny nápoje včetně minerálek a kojenecké vody.

Stanjura také vyzval spotřebitele, aby svým tlakem přiměli obchodníky promítnout přesun potravin z rušené 15procentní do nové 12procentní do konečných cen. Naznačil také, že při debatách zazněl i názor nechat ve snížené sazbě jen nezbytně nutné potraviny.

„Abychom zabránili debatám, co jsou základní potraviny, rozhodli jsme se, že snížíme DPH o tři procentní body pro všechny. To by znamenalo pro spotřebitele úsporu dvanáct miliard, pokud by se plně projevilo na ceně,“ shrnul Stanjura.

Ministr také znovu hájil zachování časopisů v nižší sazbě DPH, zatímco noviny zamíří do základní 21procentní sazby.

„Přehlednější by byla jedna společná sazba. Nakonec zvítězil názor, který říkám a za který čelím karikaturám. Všechny časopisy získaly stejnou výhodu jako vědecké časopisy. Pokud byla dohoda, že chceme tento typ časopisů mít ve snížené sazbě, pak tu výhodu čerpají i ostatní,“ řekl ministr.