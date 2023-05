PŘEHLEDNĚ: Jak se změní daně a co vláda seškrtá

Snížení státní podpory stavebního spoření

Týká se stávajících i nových smluv. Nové maximum bude 1 000 Kč na rok. „Stavební spoření vzniklo v 90. letech minulého století v době, kdy ještě nefungoval hypoteční trh a byl to způsob, jak si mohli lidé spořit na bydlení. V posledních letech nicméně ztratilo svou původní funkci.

Lidé navíc naspořené peníze používají zpravidla k jiným účelům než pro účely vlastního bydlení. „Nově budou moci poskytovat produkt stavebního spoření také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti,“ uvedlo ministerstvo financí v odůvodnění.

Zvýšení ceny dálniční známky

Cena dálniční známky se zvýší o 800 korun z 1 500 na 2 300 Kč za rok. Zavede se nové pravidelné valorizační schéma, které má zohledňovat výši inflace.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 procent na 21 procent. Současná sazba daně ve výši 19 procent patří podle ministra Stanjury ve srovnání s EU mezi nižší sazby.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Návrh počítá se znovuzavedením nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 procenta. „Snížení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2009 bylo nesystémovým krokem, který tehdy kritizovali i sociální partneři a vedlo k nerovnováze systému nemocenského pojištění,“ uvedlo ministerstvo financí. Systém nemocenského pojištění i kvůli tomu a také kvůli zavedení dalších dávek (otcovská, pečovatelská dovolená) vykazuje deficit.

Zvýšení daně z nemovitých věcí

Sazby daně z nemovitých věcí se zvýší až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu. Podle modelového propočtu se například za průměrný sedmdesátimetrový byt na Praze 1 dnes platí cca 1 700 Kč ročně, nově to bude zhruba 2 500 Kč. Za podobně velký byt v Brně zaplatí dnes majitel zhruba 600 Kč, nově to bude asi 1 200 Kč, uvedlo ministerstvo financí.

Auto na firmu jen za 2 miliony

Omezení výjimek na dani z příjmů právnických osob zasáhne daňovou uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely. Nově se bude vztahovat jen na první dva miliony korun z ceny vozu.

Snížení slevy na manžela/manželku

Vláda navrhuje parametrické snížení slevy na dani na partnera, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do tří let věku. Podle kabinetu současné nastavení odrazuje lidi od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti.

Konec školkovného

Podle vlády tento daňový odpočet uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí. Za rok 2022 bylo možné uplatnit slevu na dani 16 200 korun na rok.

Konec slevy na dani pro studenty

Vláda navrhuje zrušit slevu na dani na studenta. Hlavním důvodem je pode ní nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku ve výši cca 17 100 korun.

Zrušení výjimky pro nepeněžní benefity

Podle vlády jde o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. U malých firem či živnostníků s malým počtem zaměstnanců není totiž efektivní administrovat tyto daňové benefity tak, aby byly využity naplno.

Přísnější zdanění výher

Vláda navrhuje snížit limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her a to ze stávajícího jednoho milionu na 50 000 Kč. „Úplné zrušení tohoto osvobození by již nebylo produktivní, neboť by znamenalo výraznou dodatečnou administrativní zátěž pro stát, kdy by každý hráč musel podávat daňové přiznání a v něm dokládat nejen své příjmy, ale i výdaje (tj. každé „zatočení“ v automatu),“ uvádí ministerstvo financí.

Zrušení odpočtu za příspěvky odborům

Podle vlády jde o vysoce selektivní výjimku. „Mnozí lidé jsou členy různých neziskových organizací, např. výchova a vzdělávání mládeže, sport apod. a žádný odpočet od základu daně uplatnit nemohou. Je tedy obtížné zdůvodnit, proč právě jen tento jeden neziskový subjekt má právo na toto zvýhodnění,“ uvádí se ve zprávě.

Konec dalších výjimek

Mezi ně patří například zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění nebo zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance. Skončí také daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci. Zruší se i daňový odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Vyšší odvody pro OSVČ

V souladu s doporučeními z NERV a řadou dalších ekonomických expertů vláda navrhuje zvýšení odvodů OSVČ. Konkrétně se navrhuje zvýšit v letech 2024–26 minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy.

Zároveň se navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 procent namísto současných 50 procent základu daně. Zdaněny jsou obě skupiny (zaměstnanci i OSVČ) stejně sazbou daně 15 procent pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 procent pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy. U zaměstnanců je základem daně tzv. hrubá mzda, u OSVČ je pak základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Zvýšení daně z tabákových výrobků

Návrh počítá s pravidelným zvýšením spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o +10 procent v roce 2024 a o +5 procent v každém roce 2025–27. U zahřívaného tabáku půjde o 15 procent v každém roce 2024–27. Zavede se nově spotřební daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Vyšší daň z hazardu

Váda navrhuje druhou sazbu 23 procent uplatňovanou aktuálně u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker) zvýšit na 30 procent.

Vyšší progrese u daně z příjmů

Vláda navrhuje posun prahu 23procentní daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy. Rozšiřuje se tím množina vysokopříjmových, kteří platí 23procentní sazbu daně z příjmů. „Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví zaměstnanci více podíleli na konsolidaci veřejných financí,“ uvedl Stanjurův resort. Podle modelového příkladu v současnosti zaměstnanec platí 23procentní daň z příjmů, které přesahují částku 161 300 Kč. Do této sumy platí 15% daň. Nově bude tato částka zhruba ve výši 121 000 Kč (uvedené částky jsou aktuální pro rok 2023 a pravidelně se valorizují v návaznosti na růst průměrné mzdy).

Strop na úlevy z odvodů pro DPP

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

první limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy

druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Zvýšení daně z lihu

Návrh počítá se zvýšením spotřební daně z lihu o +10 procent v roce 2024 a o +5 procent v každém roce 2025–27.

Omezení osvobození při prodeji akcií

Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období a zároveň se nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka jako dostatečný limit pro prodeje podílů ve start-upech a rodinných firmách.

Změny v DPH

Návrh předpokládá redukci počtu sazeb DPH na základní 21 procent a sníženou 12 procent. Speciální položkou jsou knihy, které vláda navrhuje DPH vůbec nezatěžovat a aplikovat nulovou sazbu.

Do základní sazby DPH se přesunou kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny.

Ostatní položky z některé ze dvou snížených sazeb zůstávají ve sjednocené snížené sazbě 12 %. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob.