Vláda se hojí na seniorech, tuší, že ji stejně nevolí, míní ekonomka

„Vláda se hojí na seniorech. Tuší, že tohle nebude její voličská skupina, a zároveň si je vědoma toho, že ovládá všechny mocenské struktury v tomhle státě, tak proč by to nezkusila,“ uvedla Švihlíková.

Senioři jsou podle ní velmi zranitelná skupina. Jsou mnohem citlivější na nárůst cen potravin, vývoj cen energií i cen léků.

Vláda podle Švihlíkové nahlíží na důchody spíše jako na milodary. „To je prostě jejich příspěvek, co si oni platili celý svůj pracovní život, který spravuje stát. Otázka je, jestli to spravuje dobře nebo špatně. Ale to není milodar,“ uvedla.

Na důchody podle ekonomky podobně pohlížel bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „To bylo to jeho divide et impera, rozděl a panuj. To znamená poštvat jednotlivé skupiny proti sobě,“ řekla Švihlíková. Senioři se pak podle ní hádali s postiženými, která skupina je na tom hůř.

Současná vláda by se takové rétoriky měla vyvarovat, míní Švihlíková. „Hlavní problém je jakým způsobem vláda hospodaří, to znamená k jakým daňovým změnám se v minulosti uchýlila nebo které podporovala,“ dodala.

Důchodovou reformu by měla vláda podle Švihlíkové zavádět pozvolna. „Když dělám nějaký velký krok, je lepší postupovat v jednotlivých krocích, ne jako velký úder,“ uvedla. Vláda by tak měla nejprve zanalyzovat současné fungování trhu práce a zjistit, jak se v něm uplatňují starší lidé.

Švihlíková také zdůraznila potřebu odstranění hlavních problémů, jako je vyčlenění důchodového účtu, otázka zhodnocení prostředků či penalizace pracujících důchodců.