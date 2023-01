Husákovy děti do důchodu až v 68 letech? Jurečka ohledně reformy kličkuje

Současná věková hranice 65 let pro odchod do důchodu by se měla ještě zvýšit. Jak na koho dopadne návrh důchodové reformy, jejíž přesné parametry oznámí v březnu, nechce zatím Jurečka (KDU-ČSL) upřesnit. V rozhovoru kromě penzijní reformy hovoří o výchovném, pomoci Ukrajincům i o zlepšování práce svých úředníků.

Někteří lidé nadávají na to, že se podporují Ukrajinci a stát nedává dost našincům. Kolik stála do konce loňského roku nebo do konce ledna podpora ukrajinských uprchlíků?

Za loňský rok jsme zaplatili 8,6 miliardy korun v rámci humanitární dávky a zhruba 1,6 miliardy korun českým domácnostem, které u sebe někoho z uprchlíků ubytovaly. Českým občanům stát jen měsíčně vyplatí na podporách přes devět miliard korun, tak je evidentní, že tu o nějakém zapomínání na ně nemůže být řeč. Naopak, podpora českých domácností neustále roste. Pokud jde například o příspěvek na bydlení, měli jsme v lednu 2022 celkem 143 tisíc vyplácených dávek a v prosinci to bylo už 228 tisíc případů. To je nárůst o 60 procent jen za poslední rok. U přídavků na dítě jsme se dostali z 229 tisíc na 380 tisíc podpor ke konci roku 2022.