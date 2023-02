Odborářům se nelíbí důchodová reforma. Na konferenci řeknou své návrhy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Konference je svolána nejspíš v reakci na červnovou mimořádnou valorizaci důchodů. Vláda se chystá od června důchody zvýšit v průměru o 750 korun. Čtyři stovky měsíčně má dostat přidáno každý důchodce, kromě toho penze mají vzrůst o 2,3 procenta. Tento princip ministerstvo práce sepíše do návrhu, který znovu projedná vláda a pak i parlament.

Průměrný důchod v červnu by podle shody vlády měl překročit 20 tisíc korun. Současná pravidla pro valorizaci by ale jejich růst umožnila ještě o tisícovku vyšší, méně by si polepšili lidé s nízkou penzí. Návrh se nezamlouvá opozici.

Kolem důchodové reformy padají ve veřejném prostoru i jiné nápady. Jde například o prodloužení důchodového věku. To Středula silně kritizuje.

„Bláznivé nápady se stávají na české politické scéně poměrně často. Když ale to povíte někomu, kdo manuálně pracuje, tak si minimálně zaťuká na hlavu a nebo si řekne, zda se někdo doslova a do písmene nezbláznil,“ uvedl pro CNN Prima NEWS Středula. Dodal, že by měl být vyjednáván další příplatek, a to na odvoz mrtvoly z pracoviště.

Tiskové konference se kromě Středuly zúčastní také místopředseda ČMKOS Vít Samek a hlavní ekonom ČMKOS Martin Fassmann.