Do důchodu později? Nejúčinnější cesta, jak pomoci rozpočtu, říká NERV

Současná generace padesátníků by podle návrhu MPSV měla na odpočinek odcházet až v 66 letech, dnešní čtyřicátníci v necelých 67 a ti, kterým je nyní pod 34 let, až v 68 letech. Změny se nedotknou lidí starších 57 let.

„Po roce 2030 začnou chodit do penze populačně silné ročníky. Abychom udrželi solidní důchody, tak o tom musíme debatovat. Do roku 2030 jsou jasně daná pravidla a nic se nezmění, je to dlouhodobě dané,“ uvedl podle ČT ministr financí Zbyněk Stanjura.

Členka Národní ekonomické rady vlády (NERV) a také hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská na dotaz iDNES.cz potvrdila, že nápad pochází od členů NERV. „Tento návrh byl součástí diskuze mezi důchodovou komisí a NERV. Rada v debatě vyjádřila názor, že by bylo dobré navázat odchod do důchodu právě na prodlužující se věk dožití tak, abychom v důchodu trávili třetinu věku, jak je to doposud,“ vysvětlila Horská.

Potřebu důchodové reformy podle Horské podtrhla současná rychlá inflace. Ta si totiž od důchodů žádá mimořádné valorizace. K té má aktuálně dojít v červnu. Kolik dostanou lidé pobírající důchody přidáno, by měl ministr práce prozradit tento týden. Dříve Jurečka odhadoval, že by důchody mohly vlivem mimořádné valorizace stoupnout v průměru o 750 až 1000 korun měsíčně.

„Pokud po této vládě chceme, aby byla rozpočtově zodpovědná, tak je potřeba si říct, že buď bude muset do důchodového systému lít stále více peněz z daní, anebo bude muset hledat úspory i v důchodovém systému,“ upozornila ekonomka.

Podle ní se ukazuje, že nejúčinnějším opatřením na zastavení prohlubování schodku státního rozpočtu je postupné prodlužování věku odchodu do důchodu v souladu s prodlužováním doby dožití. „Během 30 let se náš průměrný věk prodloužil o pět let. Za mě to tedy není nic asociálního. Je to reflexe toho, jak se vyvíjí naše populace, jak stárne,“ dodala Horská.

NERV se podle jeho dalšího člena a výzkumníka na CERGE-EI Daniela Münicha, snažil o to, aby se jeho doporučení na vyrovnání státního rozpočtu, dala aplikovat co nejdřív. „Chtěli jsme se vyhnout opatřením, která by se přijímala delší dobu. Naše návrhy totiž mají cílit na konsolidaci aktuálního rozpočtu,“ vysvětlil ekonom.

Není to konečný návrh

Proces, jakým důchodová reforma vzniká, nepovažuje Münich za úplně šťastný. „Do veřejného prostoru totiž unikají velmi útržkovité informace, které si nezřídka protiřečící,“ uvedl.

Upozornil také na komplexnost celé důchodové reformy. Jeden parametr, v tomto případě věk, je totiž jen střípek do celé mozaiky. „Jeden parametr sám o sobě nic moc neříká. Nevíme totiž, jak přesně bude vypadat nové nastavení předčasných důchodů či dřívější odchody náročných profesí. Komentovat pouze jeden tento parametr je proto neodborné,“ dodává pro iDNES.cz Münich.

Na to, že návrh nelze brát jako finální upozornil mluvčí vlády Václav Smolka i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Nic není finální. K aktuálnímu návrhu ministra (práce) Mariana Jurečky (KDU-ČSL) máme připomínky, o kterých budeme jednat. Za Piráty se snažíme hlavně zlepšit finanční udržitelnost celého systému a minimalizovat negativní dopady na seniory i pracující včetně jejich potomků,“ uvedl pro ČTK Bartoš.

Václav Smolka @_smolka_v Informace, jež dnes zveřejnila ČT k reformě důchodů, jsou nesprávně prezentovány. Předně nejde o návrh schválený K5. Fakticky jde o jeden z návrhů ekonomů. oblíbit odpovědět

Záměr diskutovat návrh s opozicí ohlásil v České televizi Stanjura. „Takový krok by měl mít širší podporu než pouze vládní většiny, protože nejhorší je, pokud systém není stabilní,“ dodal Stanjura. Dohodu s opozicí na důchodové reformě by chtěla vládní koalice vyjednat do konce letošního léta.

Ministr Jurečka v pondělí ČTK řekl, že chce v březnu zveřejnit návrh parametrů reformy důchodového systému tak, aby byl udržitelný. O reformě bude jednat s koalicí i opozicí.