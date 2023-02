Bude i za 20 let v Česku na důchody? V Rozstřelu odpoví ekonom Pertold

Opravdu budeme muset do důchodu odcházet později? A co bude a je klíčové pro důchodovou reformu? Na to se v Rozstřelu zeptá moderátor Vladimír Vokál. Odpovídat mu bude v úterý od 11:30 živě na iDNES.cz ekonom Filip Pertold z think-tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE-EI a poradce ministra Jurečky v důchodové otázce.