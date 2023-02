Zvýšit důchodový věk je nutnost, šlo by to ještě odvážněji, míní Prouza

Prouza uvedl, že s tím souvisí ale i téma kvality dožití. „V Česku se nám prodlužuje doba dožití, ale nikoliv doba kvalitního života,“ řekl.

V řadě oblastí je člověk, kterému je nad šedesát pět let, podle Prouzy stále zaměstnatelný. „Vidíme, že naopak spousta firem bojuje o to, aby měla zkušené zaměstnance, kteří zaučí ty mladé,“ sdělil. „Potřebujete staré mistry, aby mladé naučili, jak se to má dělat. Potřebujete historickou paměť ve firmách,“ dodal.

„Můžete změnit popis práce starších lidí. Můžete jim nabídnout částečný úvazek,“ řekl a ocenil, že vláda začíná podporovat částečné úvazky starších lidí nebo žen po mateřské dovolené.

Měla by důchodová reforma být ještě odvážnější? Ano 10 %(26 hlasů) Ne 90 %(243 hlasů)

Dosud chtěl stát prodlužování věku pro odchod do penze zastavit v roce 2030, a to na 65 letech. Vláda nyní ale plánuje tuto hranici postupně posouvat. Nový plán odchodů do důchodu se nijak nedotkne současných penzistů a lidí starších 57 let. Důchodový věk má podle představ ministerstva práce růst i po roce 2030 postupně – v průměru o necelé dva měsíce za jeden kalendářní ročník.

Padesátníci tak mají jít do důchodu v 66 letech, lidé ve věku 43 let mají mít nárok na penzi přesně v 67. Třicátníci narození v roce 1989 a později pak v 68 letech. Vyplývá to z interního materiálu ministerstva práce a sociálních věcí, o kterém v neděli informovala Česká televize.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v pondělí na tiskové konferenci v Novém Jičíně uvedl, že chce v březnu zveřejnit návrh parametrů reformy důchodového systému tak, aby systém byl do budoucna udržitelný. Předtím bude v únoru a březnu jednat s koalicí i opozicí.

Informace o zvýšení věku pro odchod do důchodu, které se objevily v neděli v médiích, podle něj nejsou objektivní a plně pravdivé. Zdůraznil, že parametry pro přiznání starobního důchodu se nebudou měnit pro lidi, kteří jsou dnes předdůchodového věku.