Daně zvýšit, počet policistů snížit. Rada vlády představila léky na deficit

„Prohlubující se strukturální deficit veřejných rozpočtů přispívá k budoucí dlouhodobé ekonomické stagnaci země, a navíc zvyšuje riziko finanční a ekonomické nestability. Ztráta důvěry finančních trhů a ekonomických subjektů v udržitelnost veřejných rozpočtů by pak měla sociálně a ekonomicky diametrálně bolestivější dopady na obyvatele a ekonomiku než sice nepopulární, ale včasná, řízená a v čase rozprostřená konsolidační opatření,“ stojí v dokumentu, který pro vládu připravili zástupci Národní ekonomické rady vlády.

Návrh Národní ekonomická rada vlády obsahuje šestnáct opatření na zvýšení rozpočtových příjmů a dvanáct opatření na omezení výdajů. Na příjmové straně rozpočtu NERV navrhuje například redukci počtu policistů nebo snížení podpory v nezaměstnanosti.

Návrhy na snížení výdajů veřejných rozpočtů Parametrická opatření na snížení budoucích výdajů důchodového systému Návrat slevy na jízdném do stavu v srpnu 2018 Zrušení státní podpory stavebního spoření Zvýšení efektivity veřejné správy – optimalizace počtu zaměstnanců a slučování agend Redukce počtu a reforma fungování resortních výzkumných ústavů Revize samosprávy a nákladů na místní vlády Snížení počtu vězňů Redukce počtu policistů Zrušení/nezavádění tzv. „výchovného“ Zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku Snížení podpory v nezaměstnanosti Snížení neinvestičních dotací v zemědělství

„ČR má historicky vyšší počet policistů na 100 tisíc obyvatel (376) oproti průměru Evropské unie (332). Snížením počtu policistů o cca 3000 by se Česká republika by se vrátila na úrovně let 2012-2014, které nebyly z hlediska kriminality o tolik odlišná ode dneška. Podle Global Peace Index je Česká republika 8. nejbezpečnější zemí na světě,“ myslí si odborníci s tím, že by tím české rozpočty mohly ročně uspořit asi 3 miliardy korun.

Podobnou úsporu ekonomové odhadují i v případě, že se v České republice podaří snížit počet vězňů. Stejně jako v případě počtu policistů totiž odborníci argumentují tím, že v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má ČR oproti průměru Evropské unie asi o 65 vězňů víc. Konkrétně jich je 179. Třeba v Německu jich je jen 70 a ve Slovinsku pak 64. Ekonomové ale zároveň dodávají, že by takové změny vyžadovaly koncepční revizi řady aspektů trestní politiky.

Do hry však připadá třeba i snížená podpora v nezaměstnanosti. Česká republika totiž v kontextu celé Evropské unie patří mezi státy, které mají míru nezaměstnanosti minimální. V tomto ohledu tak ekonomové upozorňují na to, že podpora v nezaměstnanosti je oproti tomu velmi dlouhá a doporučují tak restriktivní hospodářsko-politické opatření. Snížit se může délka podpory, výše procentuální složky anebo může dojít i k celkové změně koncepce.

Zrušení školkovného nebo změny ve slevách na jízdném

Národní ekonomická rada vlády se však zaobírala i příjmovou stranou. Doporučuje třeba opětovné zavedení karenční doby v případě nemoci, zrušení školkovného nebo zpoplatnění vysokých škol. Odborníci zkritizovali i slevy na jízdném, které by se podle nich měli dostav do stavu v srpnu roku 2018.

Návrhy na zvýšení příjmů veřejných rozpočtů Zvýšit zdanění příjmů fyzických osob Revize sazeb spotřební daně Zrušení slevy na nepracující manželku či manžela Zvýšit poplatek za dobývání nerostných surovin Nerealizovat plánované rozšíření paušální daně Zpoplatnění vysokých škol Zrušení zbytných finančních institucí státu Privatizace Zavést karenční dobu v případě nemoci Revize snížených pásem DPH Zvýšit daň z nemovitých věcí Globální a evropské reformy korporátní daně PPP a výkonové zpoplatnění dopravní infrastruktury Zrušení školkovného Snížení počtu osob v exekuci Rozšíření dostupnosti předškolních zařízení a zvýšení předvídatelnosti jejich dostupnosti pro rodiče i budoucí rodiče

„Česko vykazuje velmi dlouhou průměrnou dobu studia a až extrémně vysokou míru neúspěšnosti VŠ studií. Regulačním a motivačním zkrácením neefektivně dlouhé doby studia a snížením vysoké míry neúspěšnosti studie by se zrychlil příchod lidí na trh práce a zvýšil objem vybraných daní a pojistného,“ stojí v návrhu ve vztahu k českému vysokému školství.

Podle Národní ekonomické rady vlády jsou problematické rozšířené slevy na jízdném, které vnímají jako populistický politický krok, který sice dotčeným skupinám pomáhá, ale jde o pomoc nesystémovou a drahou. Slevy by podle ekonomů měly vrátit do stavu před rokem 2018, kdy děti do 6 let cestovaly zdarma a senioři nad 70 let s výraznou slevou. Státní rozpočet by díky tomu mohl ušetřit přibližně 3,3 miliardy korun za rok.

Diskutuje se ale třeba i o legalizaci konopí. „Jsou zde potenciální příjmy ze spotřební daně, daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických osob, případně z prodeje licencí. Dle odhadů je v České republice asi 800 až 900 tisíc aktivních uživatelů konopí v ČR a významný potenciál je i pro export,“ myslí si odborníci.

Premiér se k tomu zatím nevyjádřil

Premiér Petr Fiala nechtěl před středeční schůzkou se zástupci Národní ekonomické rady vlády hodnotit jednotlivé návrhy rady na omezení rozpočtového schodku.

„Musíme to vnímat jako jakési menu, ze kterého bude vláda vybírat,“ řekl o návrzích NERV Fiala. „Jednotlivá opatření komentovat nebudeme, vycházíme z programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat daňové zatížení,“ doplnil.

Podle premiéra vláda nechce pokračovat v zadlužování, a proto povede diskusi o návrzích, s nimiž NERV přišel. Podle Rakušana teprve z této diskuse vyplyne, jaké návrhy bude chtít kabinet realizovat. Podotkl, že s některými navrženými opatřeními od NERV by mohl polemizovat.

„Až přestaneme čelit krizím, doufám, že už v příštím roce se budeme věnovat tomu, abychom veřejné rozpočty dostali do lepší kondice,“ řekl Fiala.