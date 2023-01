KONTEXT: Někteří se nebudou mít proč vrátit. Já pojedu, říká ukrajinská studentka

Poslechněte si rozhovor s Taiisií Kryvoshei deset měsíců po invazi:

Taisiia, která poskytla rozhovor podcastu Kontext poprvé to ráno, kdy vyhlásilo Rusko „speciální operaci“, nedávno poprvé od začátku války navštívila svůj rodný Charkov. „Bylo to lepší, než jsem si myslela. Bála jsem se, že už tam po bombardování nic nebude,“ říká na začátek s úlevou.

Město však funguje. Lidé jsou na ulicích, někde jsou dokonce otevřené kavárny. Obyvatelé chodí ven s kočárky nebo s domácími mazlíčky. A Charkované jsou podle ní o něco klidnější. „Jsou rádi, že se přestalo každodenně střílet. Ale nikdo stejně neví, kdy spadne raketa,“ vysvětluje.

Charkov byl vedle Kyjeva jeden ze strategických cílů kvůli velké ruské menšině, která ve městě žije. „Vždycky jsem chodila s kamarády do centra, když jsem se vrátila. Teď je to tam smutné, prázdné. Okna jsou zatlučená dřevem. Ale nejhorší je to na severu města, kde je jedna úplně zničená čtvrť. Byly tam obchody, školky, hřiště, paneláky...“ popisuje. Teď tam kromě zbořenišť není už nic.

Rozhovor s Taiisií pro podcast Kontext v den invaze naleznete zde:

Takový pohled byl pro Taisii nejemotivnější. „Vidíte dveře, věšák, na věšáku něčí bundy... A pak nic. Ten byt už není. Spadl třeba z jedenáctého patra. Co až se někdo vrátí domů, otevře dveře a uvidí krajinu, nebe, hvězdy, protože celý byt spadl a není?“

Taisiia Kryvoshei (2000) Studentka mezinárodních vztahů a diplomacie

Pracuje pro Technologickou agenturu České republiky a pro Úřad vlády

Pochází z Charkova

Taisiia se vrátila také kvůli své babičce, která odmítla po začátku války opustit město. Když mladá žena přijela, babička ji nejdříve ani nepoznala. „Nevěřila, že jsem tam přijela. Takové emoce si člověk bude pamatovat do konce života. Když válka začala, říkala jsem si, že je to konec, že už se nikdy neuvidíme,“ přiznává.

Jak dodává, hodně mladých Ukrajinek a Ukrajinců snilo o Evropské unii a o tom, že by se sem dostali a začali tu žít. „Myslím, že hodně z nich se nevrátí. Někteří nebudou mít žádnou perspektivu pro návrat. Ale záleží na tom, jak dlouho bude válka trvat a co bude po tom,“ míní.

Sama však vidí velkou možnost vrátit se a začít se angažovat v znovu se rodící zemi. „Bude to demokratičtější a proevropštější stát než předtím,“ doufá.

A odpovídá také na otázku ohledně protiukrajinských nálad. „Migranti nevzali nikomu nic. Začali pracovat a odvádět daně. Byla jsem dělat dobrovolnici na hlavním nádraží a lidé se mě hned ptali na práci. Hned se chtěli zapojit, ne být na dávkách. A to musíme více opakovat lidem, co chodí na protivládní demonstrace,“ uzavírá.

Jak se Taisii podařilo dostat její rodinu do Česka? Bylo těžké zajistit střední školu pro bratra a pro maminku práci lékařky? Co pro ně byla největší obtíž? Jak vnímá protiukrajinské nálady v české společnosti? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!