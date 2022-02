KONTEXT: Západ zklamal, přiškrťte Putinovy oligarchy, žádá ukrajinská studentka

„Věřila jsem, že k invazi nedojde. Včera jsem vstala a zjistila, že mám spoustu zmeškaných hovorů a zpráv. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Teď tu sedím, kouřím, popíjím kafe a dávám rozhovor. Cítím se jako disident. Je to jako z nějakého špatného filmu,“ popisuje svoje pocity Taisiia Kryvoshei, studentka mezinárodních vztahů a diplomacie.

Celý rozhovor s ukrajinskou studentkou Taisií v Kontextu:

Taisiia pochází z města Charkov, kde stále má část rodiny a které je nyní v obležení. „Je tam teď strašná situace. Lidi se schovávají ve sklepech domů nebo škol. Také v metru, kde lidé spí na podlaze. Nejezdí vlaky ani autobusy a lidi se nedostanou ani dovnitř, ani ven,“ vysvětluje Taisiia, jak těžké je se dostat ze zahraničí domů za rodinou nebo naopak pryč do bezpečí.

Podle reakcí z Taisiina okolí se zdá, že při totální mobilizaci i Ukrajinci žijící v Česku jsou připraveni odjet do vlasti bojovat. „Co se týče důvěry ve vládu, ochoty vojenských jednotek a civilistů bojovat do poslední kapky krve, tak to tam stoprocentně je. Mají totiž za co bojovat,“ říká Taisiia s naprostým sebevědomím. Morálka obránců je právě to, co může Rusům zlomit vaz.

Bez podpory Západu se ale Ukrajina neobejde a zde sebevědomí v lepší obrat konfliktu Taisiia ztrácí. Zejména mírnost sankcí vůči Rusku ji přijdou jako nepřijatelné. „USA a EU, to jsou silné státy, silnější než Rusko. Přesto nic nedělají. Putin se nezastaví a Ukrajina padne,“ varuje Taisiia s tím, že je nutné udeřit na ty, kteří financují Putinovu „autokratickou bublinu“.

Naopak si velmi váží toho, jakým způsobem se k válce postavilo Česko. „Cítím velkou podporu. Jsem ráda, že jsem v zemi, která podporuje Ukrajinu, jak jen může,“ vyjadřuje vděčnost Taisiia.