KONTEXT: Armáda Ruska má pět problémů, ztráta Krymu ho zasáhne, říká Svárovský

„Podle toho, co zbývá v arsenálu, to může být několik menších útoků, nebo naopak Rusové vsadí na jeden masivní úder. Ale jejich poslední údery nepřinesly efekt, Západ po nich jen zrychlil dodávky protileteckých systémů. Rusko si jistě brzy vyhodnotí, jaký efekt jeho útoky mají,“ je přesvědčen Svárovský.

Martin Svárovský Seniorní analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty (od 2019). Působil v diplomatických službách jako zástupce velvyslance ČR v Budapešti a ve Varšavě. Před tím pracoval devatenáct let na ministerstvu zahraničních věcí na pozicích zahrnujících zástupce ředitele odboru států střední Evropy a zástupce ředitele odboru politického plánování. Vystudoval historii na FF UK a německá a rakouská studia na FSV UK. Po studiích krátce působil v Kanceláři prezidenta republiky.

Armáda Vladimira Putina od začátku útoku na Ukrajinu překvapuje svou neefektivností. Podle bezpečnostního experta je to dané nadhodnocenými odhady jejích schopností, které si Západ utvořil.

„V roce 2014 jsme viděli válčit, když to zjednoduším, deset procent ruské armády, a my jsme podle toho hodnotili i těch zbývajících devadesát. Jenže v Rusku, ne že je korupce, jejich systém je přímo ztělesněním korupce, takže stav byl špatný i před válkou a teď se to jen obnažilo,“ upozorňuje.

Na frontě podle něj má efekt nasazení nedávno mobilizovaných Rusů, jejich efekt ale není vojenský. „Opravdu jsou používáni jako takzvaný kanonenfutr,“ připustil. Na některých úsecích fronty podle něj mohli zaplnit mezery, ale spíš zhoršují už tak problémovou ruskou logistiku.

Zatáhnou Rusové do bojů Bělorusko? Svárovský přímou účast tamní armády neočekává. „Byly silné hlasy v Lukašenkově bezpečnostní komunitě něco na Ukrajinu posílat. Víme, že vznikly společné rusko-běloruské jednotky, které stále ještě trénují. Ukrajinci musí nějak opevňovat svůj sever, stojí je to spoustu sil a spoustu zdrojů,“ zhodnotil Svárovský.

Za riziko nicméně považuje běloruskou jadernou elektrárnu nedaleko hranic s Litvou a Polskem. „Představte si, že dokážete rozšířit informaci, že tam došlo k jadernému úniku. Možná k němu ani dojít nemuselo, ale vznikne panika. Lidé začnou utíkat. A to i přes hranici. Jak budou zastavovat litevští pohraničníci masu lidí, která utíká před zářením?“ upozorňuje expert.

Psychologické operace jsou podle něho součástí všech armád, Rusko nevyjímaje. Takovýto krok může být i součástí války.

