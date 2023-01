KONTEXT: Válka je jako maraton. Rusko jen tak nezmizí, varuje Zelinka

Poslechněte si celý rozhovor s šéf komunikace armády Zelinkou v Kontextu:

Čerstvý plukovník Zelinka by chtěl především zlepšit komunikaci armády s médii, aktivněji jim nabízet atraktivní témata jako je přezbrojování na západní techniku. Letošní rok v tomto směru slibuje mnohé: vrtulníkové letectvo se dočká amerických strojů UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, přáslavičtí tankisté nedávno přivítali první německý tank Leopard.

Nákupy zbraní vyjdou na desítky miliard korun, podle Zelinky ovšem česká veřejnost díky válce na Ukrajině chápe, že investice do obrany se vyplatí. „Každý občan České republiky vidí, co se může stát státu, který není v nějaké silné bezpečnostní alianci a nemá dostatečné vlastní prostředky na obranu. Pokud by Ukrajinci například měli moderní protivzdušnou obranu západního typu, ztráty na civilním obyvatelstvu by určitě byly menší,“ vysvětluje Zelinka.

Armáda z průzkumů vychází jako nejdůvěryhodnější česká instituce, věří jí 70 procent obyvatel. Jak chce o nutnosti miliardových nákladů přesvědčit zbytek veřejnosti? „Těch 30 procent se dá rozdělit na dvě části. V té první je 13 procent lidí, kteří jsou chronicky proruští. Mají problematický vztah se svým vlastním státem. Ty nepřesvědčíte o ničem, nemá smysl na ně cílit. Z hlediska informačního prostoru jsou pro nás ztraceni.“

Druhou skupinou jsou podle Zelinky lidé, kteří nejsou dostatečně informováni nebo se v současné situaci těžko orientují. „Na ně bychom cílit měli, ale mělo by to být neagresivní formou. Musíme jim vysvětlovat, co armáda dělá a proč to dělá. Jsme armáda demokratického státu a občané si nás platí, takže mají právo vědět, co děláme,“ míní Zelinka.

Jako inspiraci pro novou armádní strategii komunikace vidí britskou, izraelskou nebo dánskou armádu. Ale také Ukrajinu, která má podle něj od prezidenta Zelenského po posledního zdravotníka na bojišti perfektně vyladěnou komunikaci. Je namířena primárně na Západ, kde se rozhoduje o další podpoře napadené země.

„Je to dobře vyladěný koncert. Mohou vybírat zajímavé úseky skutečnosti, ale nemusí lhát. U Ruska je to přesně naopak. Rusové míří jen na své obyvatelstvo, kterému mohou prodávat jednu pohádku za druhou: nejdřív neonacisty a potom Antikrista, kterého našli na Ukrajině,“ vysvětluje voják, který má na Twitteru 38 000 followerů.

Správě nastavená komunikace také může zabránit otupení a únavě z války, která nejspíš jen tak neskončí. „Já tu válku nevidím jako sprint, ale jako maraton. I když se ta válka vyřeší, tak Rusko nikam nezmizí. Rusko bude stále hrozba, je to generační výzva. Jenom my si to nechceme připustit, protože bychom museli opustit pohodlnej svět devadesátkového bezpečnostního bezčasí, kdy jsme si vybírali mírovou dividendu,“ dodává Zelinka.

Jak by mělo vypadat ideální řešení konfliktu na Ukrajině? Můžeme věřit statistikám ukrajinského generálního štábu? A má smysl sledovat sféru ruských vojenských bloggerů na Telegramu? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.