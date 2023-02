KONTEXT: Z Ukrajiny nemám trauma, chci se tam vrátit, říká válečná reportérka

Poslechněte si celý rozhovor s reportérkou Stomatovou v Kontextu:

Reportérka, která si v prvních dnech války vysloužila u diváků i kolegů věhlas, se rozpovídala o nebezpečné situaci, kdy se auto jejího štábu ocitlo pod palbou u vesnice Jakovlivka. „Moc jsem nechápala, co se děje, jen jsem registrovala Honzův pokřik ‚Krej se!‘ Paradoxně se dostavil pocit euforie a radosti potom, co jsme se dostali z té situace.“ vzpomíná.

Darja Stomatová (1992) Novinářka zahraničního zpravodajství. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kariéru započala v roce 2017 v zahraniční redakci TV Nova, kde strávila tři roky. V roce 2020 přešla pod CNN Prima News, pod jejichž značkou pokrývala válku na Ukrajině. Od března nastupuje do České televize.

V rozhovoru se rozvášnila nad otázkou, zda si odnesla nějaké následky ze svého působení ve válce. „Stále máme předsudky, že žena je křehká a do války nepatří. Druhá teze je podle mě velká pravda, ale i já jsem potkala na Ukrajině mnoho žen tvrdých jako kámen a přizpůsobují se často lépe než muži,“ ohrazuje se.

„Na přípravu živého vstupu jsme často měli pět deset minut, takže to byla velká improvizace. Výhodou bylo, že jsem neměla moc času se stresovat, takže jsem dokázala ‚odkecat‘ i osm minut,“ říká a přičítá to stylu, který v tandemu s kameramanem Jánem Schürgerem využívali.

„Hodně jsme se orientovali jen na to, co vidíme, a to jsme přenášeli k lidem v pohodlí obyváku. Dávali jsme jim popis, jak vypadá syrová válka,“ vysvětluje.

Ve své práci se vystříhává soudům a analýzám. „Podle mě novinář se nerovná expert. Stále beru svou práci s pokorou a stále se učím. Jsem ve svých začátcích a abych si říkala válečná reportérka, musím na sobě ještě zamakat,“ reflektuje se vší skromností jí vlastní Darja Stomatová.

Ta se jí bude hodit v nadcházejícím přelomu její kariéry. Od 1. března nastupuje do služeb České televize. „Doufám, že se opět naučím něco nového. Chci ten můj styl zkombinovat se stylem ČT a doufám, že se bude líbit to, co děláme,“ říká a Darja a přeje si, aby opět navázala úzkou spolupráci se Schürgerem, který již pro ČT pracuje, a budou pokračovat ve své práci na Ukrajině.

