Očkování proti chřipce začíná. Lékaři budou upřednostňovat rizikové pacienty

Že podzim, a tedy souběh respiračních onemocnění, může být krizový, říkají epidemiologové už od jara. V souvislosti s tím apelovali již dříve na lidi z rizikových skupin, aby se nechali očkovat. Ministerstvo zdravotnictví dokonce plánovalo kampaň. Nicméně na všechny se letos opravdu nedostane.

„Zaznamenali jsme nárůst zájmu až o sto procent,” uvedl praktický lékař a konzultant pro Společnost všeobecného lékařství Vladimír Marek z Brna. Vakcíny pro své pacienty objednával už v loňském roce, 10. září mu přišlo 170 kusů vakcíny. Již nyní ví, že to nebude stačit pro všechny zájemce.

„V loňském roce tak masivní zájem o vakcíny nebyl. Dokonce jsme dvě vakcíny kvůli menšímu zájmu museli zlikvidovat,” dodal s tím, že v současné situaci žádal u distributorů o další vakcíny, bohužel marně.

Zájem lidí o vakcínu proti chřipce vrostl už během léta. Pacienti volali a žádali rezervaci vakcíny či pořadníky, do kterých by se mohli zapsat. „Na seznamu máme 150 zájemců, další neustále přibývají,“ uvedl Marek s tím, že se snaží upřednostnit ty, kteří se chodí očkovat pravidelně a rizikové pacienty.

Právě u těchto pacientů je totiž nejvíce žádoucí, aby byli očkováni na chřipku. Ohrozit by je mohl jednak souběh obou nemocí, tedy covid-19 a chřipky, jednak je může nemoc ohrozit i za normálních okolností. Kvůli tomu jim očkování hradí pojišťovny. O tom, že by měli být upřednostněni právě lidé z rizikových skupin mluvil v pondělí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo však lékařům nemůže nic nakázat, vhodný postup jim může pouze doporučit.

„Budeme upřednostňovat ty, kteří mají choroby, nebo jim je nad 65 let. Mladí samoplátci si mohou počkat na svou vakcínu klidně až do prosince, kdy se dá ještě očkovat. V říjnu se budeme soustředit na chronicky nemocné a starší pacienty, kteří vakcínu potřebují nejvíce,“ uvedl Michal Bábíček, místopředseda Sdružení praktických lékařů a praktický lékař z Chomutova. V tomto týdnu očekává 480 kusů vakcín, které objednával v zimě. Podle něj by to mělo pro jeho pacienty stačit i přes zvýšený zájem lidí.

Jsou i ordinace, kde vakcíny nemají

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je takový postup obvyklý zejména proto, že lidé, kteří mají očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, tvoří drtivou většinou zájemců o vakcínu. Přednost budou mít také ti, co chodí na očkování pravidelně.

„Vakcíny nechávám hlavně těm, které očkujeme každoročně, například těžké diabetiky nebo kardiaky. V našem provizorním pořadníku mají tito lidé přednost,“ uvedl praktické lékař a člen výboru Společnosti všeobecného lékařství Josef Štolfa. Již nyní ví, že mu objednané množství vakcíny však stačit nebude.

V České republice se však najdou i ordinace, které vakcíny proti chřipce nemají. „Bohužel jsou desítky ordinací v České republice, které se k vakcínám nemohou dostat, protože je nestihli zavčasu objednat. Snažíme se jako sdružení společně s výrobci a distributory ještě nějaké vakcíny zajistit, protože skutečně řada praktických lékařů nebude mít vakcínu žádnou, což je prostě špatně,“ uvedl Bábíček.

Jeho slova potvrdil i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „My víme o zhruba 11 ordinacích, bude jich 20 až 30 v rámci celé republiky,“ uvedl. Důvody, proč vakcíny nemají, je podle něj spousta.

„Někteří si neudělali předobjednávku a prostě se jen spolehli na to, že ty vakcíny koupí později. To ale kvůli zvýšené poptávce nešlo. Potom jsou tu praxe, které vznikly až v průběhu letošního roku a ty si to předobjednat nemohly. Tam se snažíme jednat s distributory, zda by se pro ně nenašlo nějaké řešení, nějaké vakcíny navíc. Je to na na dobré cestě, ale konkrétní řešení na stole zatím není,“ uvedl Šonka. Dodal, že mu osobně má dorazit 400 vakcín.

Vakcíny se již distribuují

Lékaři by měli mít nejpozději do půlky října k dispozici 850 000 dávek vakcín proti chřipce, o třetinu víc než loni. Firma Mylan dodá do České republiky 350 000 balení vakcíny, druhý dodavatel, firma Sanofi Pasteur, dodá na český trh celkem 520 000 vakcín. Obě společnosti již s distribucí začaly.

Odborníci varují před tím, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu případné druhé vlny pandemie koronaviru a sezónní chřipky nedostatek. Lidé nemocní chřipkou budou navíc oslabení a případná nákaza koronavirem pro ně může být rizikovější.

Obvyklým termínem pro aplikaci očkování je říjen a listopad. Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejnižší proočkovaností proti chřipce v Evropě. Ta se pohybuje jen kolem osmi procent. Nízká je podle dat Státního zdravotního ústavu i proočkovanost rizikových skupin, tam se pohybuje maximálně kolem dvaceti procent. Rada Evropské komise přitom doporučuje členským státům dosáhnout u těchto skupin alespoň 75procentní proočkovanosti.



Každý rok se s nemocí potýká asi deset až patnáct procent české populace a asi třetina dětí. Průměrně umírá v České republice v souvislosti s chřipkou každý rok asi 1 500 lidí. Nebezpečná je nemoc především pro lidi starší 65 let, malé děti, těhotné ženy či pro chronicky nemocné.

