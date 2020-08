Nepřehánějme s opatřeními, covid zabíjí méně než chřipka, míní epidemiolog

Smrtnost koronaviru podle epidemiologa v posledních měsících výrazně poklesla. „Během onemocnění prvních 10 tisíc lidí v Česku zemřelo 330 osob, během následujících 10 tisíc nakažených ale zemřelo už jen 67 lidí. To je tedy obrovský pokles a skvělý výsledek, za který mohou epidemiologové a čeští zdravotníci v nemocnicích,“ vyzdvihl Beran.



S vážnějším průběhem onemocnění je v nemocnicích aktuálně 96 pacientů. Podíl hospitalizovaných činí přibližně 1,8 procenta. Více než 50 procent všech zjištěných nákaz probíhá bezpříznakově, 35 procent osob pak má pouze mírné příznaky.

„Teprve nyní vidíme skutečný dopad viru na populaci. Z tohoto pohledu mi přijde dramatické zvyšování protiepidemických opatření zbytečné. Souhlasím s tím, aby lidé nosili roušky v hromadné dopravě, ale nechápu, proč by je měli nosit na chodbách ve školách, kde jsou jasně definované kolektivy a kde je možné dohledat všechny kontakty dětí, kdyby náhodou onemocněly,“ podotkl.

Další zpřísnění současných opatření by podle Berana mělo nastat až v případě zhoršení epidemické situace v zemi. „Je potřeba nadále hlídat základní ukazatele. To znamená nakolik nám umírají starší lidé nad 65 let, kolik máme hospitalizovaných, a zda nám tyto počty dramaticky jdou nahoru, dolů nebo jsou stejné,“ vysvětil epidemiolog.

„Z posledních 10 tisíc nemocných zemřelo 67 osob. Dostáváme se na spodní hranici úmrtnosti na chřipku. To je velmi dobré, v Evropě je toto číslo přibližně 10krát větší,“ dodal ředitel Centra očkování a cestovní medicíny.

Karanténa stačí na pět dní

Karanténa by se mohla zkrátit na pět dní, uvedl také na základě posledních dat z Číny a Jižní Koreje epidemiolog. Ta ukazují, že lidem, kteří se nakazí koronavirem, vyjde pozitivní test nejpozději do pátého dne. „Kdyby se pátý den udělal negativní test, tak by člověk mohl do práce,“ řekl.



„U nás se z počátku pracovalo s maximální inkubační dobou viru, která je 14 dní. Ale je daleko lepší pracovat s mediánovou (nejčastější) inkubační dobou. A ta je podle nejnovějších dat od dvou do pěti dnů,“ řekl Beran v České televizi.

Lidé mohou být podle epidemiologa pozitivní na koronavirus od prvního dne inkubační doby. Nejčastěji vyjde nemocným pozitivní test čtvrtý den, nejpozději však pátý den. V případě nákazy pak pozitivita přetrvává ještě pět až sedm dní od odeznění klinických příznaků.



„Pokud tedy někoho necháme v karanténě, tak se do pátého dne ukáže, zda bude pozitivní či nikoliv,“ uvedl Beran s odkazem na čínská a jihokorejská data.