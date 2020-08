Roušky budou od září opět povinné ve veřejné dopravě i vnitřních prostorech

„Po létě zhruba dva miliony lidí, což jsou zejména studenti, děti, začnou migrovat do škol, pohybovat se ve veřejných prostorech, v městské dopravě, v meziměstských spojích, začne být mnohem větší sociální kontakt mezi lidmi a a na to musíme reagovat preventivních opatřením a to je nošení roušek,“ řekl Vojtěch.

Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech se bude vztahovat na obchody, obchodní centra, pošty, úřady a i na vnitřní hromadné akce, a to bez ohledu na počet účastníků. Platit to bude i pro vnitřní společné prostory škol, nikoli v rámci jednotlivých tříd.

To už vyvolalo kritiku i mezi některými politiky. „Tohle je vůči učitelům i žákům hrozný alibismus. Ve třídách bez, mimo třídy s rouškami! Tohle mohl vymyslet jen někdo, kdo nemá tušení, co je dnešní škola. Nesmysl, logiku dává zavést roušky jen v případě potřeby lokálně a v celé škole. A ne tento hybrid,“ napsal na Twitteru bývalý šéf lidovců Marek Výborný.

„V tuto chvíli nepředpokládáme, že by se to týkalo restaurací,“ řekl Vojtěch. Výjimky z nošení roušek podle něj budou. Detaily slíbil v průběhu tohoto týdne.

Povinnost nosit roušky nebude platit ani pro kanceláře či provozovny se zaměstnanci. „Chceme to dát tam, kde to má největší smysl,“ upozornil Vojtěch s tím, že opatření se mají vztahovat k místům, kde se setkávají různé skupiny lidí, nikoliv opakovaně ty podobné – tedy například zaměstnanci .

„Roušky bereme jako jedno ze tří hlavních preventivních opatření vedle dezinfekce a sociálního distancování,“ podotkl také Vojtěch.

Manuály pro školy k ochraně proti koronaviru představí ministerstvo školství v úterý dopoledne. Bude doporučovat časté větrání a umývání rukou, řekl ministr školství Robert Plaga.

„Nepředpokládáme, že by se plošně testovalo v rámci republiky,“ uvedl ministr zdravotnictví na tiskové konferenci na Úřadu vlády.

V rámci venkovních hromadných akcí bude platit omezení počtu účastníků tisíc osob, při pěti rozdělených sektorech se samostatným vstupem tedy do pěti tisíc lidí. U hromadných akcí uvnitř bude platit limit 500 osob, při pěti oddělených sektorech bude tedy celkový limit 2500 lidí. „Už nebude nutné, aby každá druhá řada byla volná,“ uvedl Vojtěch.

Karanténa se zkracuje

Karanténa kontaktů i izolace nakažených s nemocí covid-19 bez příznaků bude zkrácena ze dvou týdnů na deset dní. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou. Pravidla se změní od pondělí 24. srpna.

„Je o tom dostatek dat ze zahraničí,“ řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula Prymula. Nakažení budou v izolaci deset dní od posledního pozitivního testu, pokud budou mít příznaky nemoci. „Pokud to jsou osoby, které mají příznaky, je doba tři až čtyři dny, když nemají příznaky, tak mohou být propuštěni. Obecně se zkracuje doba izolace na deset dnů,“ dodal.

Kontakty nakažených, u nichž se nemoc neprojevila, budou v karanténě deset dní od posledního kontaktu s nakaženým. Na závěr většina lidí nebude muset mít negativní test. Lékaři a hygienici mohou karanténu v některých případech prodloužit.

„Karanténa by měla pokrýt maximální inkubační dobu, která se uvádí 14 dní. Průměrná inkubační doba se pohybuje mezi čtyřmi až šesti dny, nad deset dní je extrémně zřídka,“ uvedl Prymula. Nejdelší zaznamenaná je podle něj 27 dní, infekčnost viru ale podle něj s časem klesá. Nejsilnější je asi dva dny před výskytem příznaků. Je podle něj zhruba dvouprocentní riziko, že lidé budou infekční i po deseti dnech.