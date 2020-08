Nenosit roušky? Pubertální vzdor, říká šéf zdravotních statistiků Dušek

Snad každý v době největšího dubnového strachu z koronaviru zaslechl jeho neformálně upřímný projev před poslanci, kterým šéf zdravotních statistiků Ladislav Dušek říkal třeba to, že se „musíme bát, kolik toho zůstalo v lese“ a „že nevíme, jak velkou virovou nálož máme venku“.



Na začátku koronakrize jste měl před poslanci „legendární“ projev, který se dostal na veřejnost a v němž jste bez obalu říkal, jaký máte z koronaviru strach. „Může změnit rovnováhu,“ bál jste se. Změnil?

Naštěstí v Evropě ne. Otázkou je, co to dělá v dalších státech, třeba zprávy z Jižní Ameriky jsou velmi špatné. Tam to řádí. V Evropě k ničemu takovému nedochází. Ale víte, já se opravdu nestydím za to, že jsem měl na začátku obavy. Nevěděl jsem, jaká nálož venku je, nevěděl jsem nic o té nemoci. O její smrtnosti. Zprávy, co jsem měl z Itálie, působily divně. Naštěstí se nepotvrdily, v Čechách už vůbec ne, a z toho mám doteď radost.

Nakonec to nevypadá tak zle, že?

Naše jediná šance na rozumné pokračování je naučit se s tím virem žít. Samozřejmě rozhodne to, jak se bude nemoc chovat na podzim. To taky neumí nikdo predikovat. Ale doufám, že brzy zařadíme virus mezi normální respirační choroby, se kterými normálně žijeme.

Virus odsud nikdy neodešel, takže neskončila první vlna, tudíž nemůže ani začít druhá.

Jsou roušky zavedeny na základě vašich statistických podkladů, tedy stoupajících čísel, nebo jsou především prevencí?

Je to především opatření preventivní, alespoň já ho tak vnímám. A je to opatření, které pořád nejméně ekonomicky bolí. Má svůj smysl. Musíme očekávat vlnu dalších respiračních nemocí včetně chřipky, všechny okolní rozumné země jdou touhle cestou. Ta data jsou podkladem.

Je potřeba si uvědomit, že situace je jiná než byla na jaře. I když ty denní nárůsty jsou vysoké, můj dojem je, že už neklesnou, protože virus tou populací prostě prochází. A taky hodně testujeme. A teď si představte, že od 1. září se počet sociálních i kontaktů významně zvedne, děti se vrací do škol, lidé do práce, můžeme očekávat nárůst nakažených. Roušky jsou to nejlepší opatření – a také nejjednodušší, protože je plošné.

Je jasné, že se brzy Češi začnou dělit na rouškaře a nerouškaře, nebojíte se dusna ve společnosti?

Já se nemám čeho bát, já jsem člověk, který analyzuje data. A říkám vám, jakým způsobem se bude nemoc dál šířit. Jakékoliv opatření, které zabrání uzavření ekonomiky, mi přijde rozumné. Já sám jsem už velmi starý muž a můžu za sebe říct, že se nebudu stavět do nějakého pubertálního vzdoru.

V onom slavném projevu jste také říkal, že pokud v září vše uvolníme, může se virus dostat na reprodukční číslo 2.8 – to znamená, že jeden člověk nakazí téměř tři lidi. Na jaké se může dostat s rouškami?

To nejsem schopen říct. Samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby se nám to nevymklo kontrole. Už ty letní měsíce ukázaly, že virus neztratil svoji nakažlivost. Jeden člověk může nakazit spoustu dalších, to je bez diskuse. Aktuálně jsme exaktně na reprodukčním čísle kolem jedné. Nestartujeme z nuly.

Jaký denní nárůst nakažených by byl druhou vlnou?

Já vím, že tím nejsem populární, ale já u respiračních nemocí nevěřím na žádné vlny. Maximálně sezony. Virus odsud nikdy neodešel, takže neskončila první vlna, tudíž nemůže ani začít druhá. Virus prochází populací dál. Není to otázka kvantity, ale charakteru toho šíření: A pokud to šíření bude exponencionální, tak jeden den máte stovku, druhý den máte 150 nakažených, další den 200, jdete takhle po těch schodech – tak to je velmi negativní jev. Ale taková situace u nás dnes není. My teď nemáme žádné exponenciální šíření. Ale nesmíme ho dopustit.

Chřipka ve vrcholovém období může zasáhnout až milion lidí. Mě hrozně baví predikovat, ale přesně vám to neumím říct – spíše pracujeme s různými variantami, máme několik scénářů. To nejzásadnější, co se snažím predikovat, je potencionální situace, kdy přetížíme nemocniční síť. V létě ta situace byla dobrá, ale tam pracujeme s různými variantami, kdyby nám začaly vypadávat kapacity, ale teď jsme od toho velmi vzdáleni.

Na kolik je teď podle vás promořená populace? Pořád jen jednotky procent?

Vůbec bych si si netroufl odhadovat, navíc já ten výraz nemám moc rád, byť je odborný. Je možné, že ta nemoc široce prochází populací, ale je otázkou, zda imunizuje...