Dříve či později dožene koronavirus skoro každého, říká zdravotní statistik

„Růst křivky nakažených je závislý na naší testovací kapacitě. A ta je stále větší,“ říká Dušek. „Už testujeme čtyři tisíce lidí denně, což je absolutní rekord. Výrazný nárůst případů je tedy jen odrazem toho, že jsme udělali revoluční objem testů.“

Epidemii nemůžeme nařídit, aby zmizela

„Připravme se na to, že křivka nárůstu případů půjde nevyhnutelně nahoru. Nemám sice křišťálovou kouli, ale čísla budou opravdu mnohem vyšší,“ upozorňuje ředitel ÚZIS. „Epidemii nemůžeme nařídit, aby zmizela. My ji pouze měříme a přijatými opatřeními jsme získali čas na to, abychom připravili akutní lůžkovou péči a kapacity na větší počet hospitalizovaných.“



Ústav zdravotnických informací a statistiky v tomto týdnu předpověděl, že v průběhu dubna by mohlo být v Česku až 15 tisíc lidí nakažených koronavirem. Podle Duška tenhle předpoklad trvá: „V tuhle chvíli nemám žádné signály, že bychom měli svou predikci měnit. Ale třeba budu v pondělí mluvit jinak.“



„Vládní opatření jsou sice pro ekonomiku drakonická, ale pro řízení epidemie zcela zásadní,“ pokračuje Ladislav Dušek. „Až během dvou týdnů totiž zjistíme, jak velkou epidemickou nálož máme v populaci schovanou. Pokud by byla velká a my jsme nepřijali žádná opatření, dopadlo by to u nás jako v jiných státech.“



Na úplném konci března budeme moudřejší

„Významná část infekce je bezpříznaková,“ upozorňuje šéf ÚZIS. „Proto v tuhle chvíli stále nevíme, kdo by mohl být nemocný. Nevědí to ani ti nakažení, a proto mohou nemoc dál šířit. Takže každý další den, kdy se příznaky objeví, nám umožňuje lépe odhadnout následující vývoj. Potřebujeme tu křivku, která je velmi nekonkluzivní, nechat ještě týden nechat běžet.“

K přesnějším datům se podle Duška dostaneme na úplném konci března: „Příští úterý už budeme mít reálný obrázek toho, co se v naší populaci skrývá, a dosavadní opatření státu zabraňují tomu, aby se to vymklo kontrole.“



„V tuhle chvíli máme mezi nemocnými 18 procent nakažených seniorů. A to je velmi důležité číslo,“ myslí si Dušek. „Právě u starších lidí má infekce mnohem vážnější průběh a právě oni potřebují mnohem častěji lůžkovou péči. A pokud uřídíme průběh pandemie populací, nedojde k velkému nárůstu nemocných v této zranitelné části společnosti a naše robustní lůžková péče nápor zvládne.“



Dušek upozorňuje na úskalí koronavirové infekce: „Podle odborných článků až 10 procent lidí prodělá onemocnění a neví o tom. Některé zprávy hovoří dokonce o mnohem vyšším čísle. Podstatná část české populace projde tímto onemocněním.“



K promoření Česka nakonec dojde

„Omlouvám se za neodborný výraz,“ navazuje Dušek, „ale dojde k promoření naší společnosti, tedy vy i já koronavirem možná dříve či později onemocníme. Převážná část lidí si tím projde bez vážných následků a bez potřeby intenzivní péče. Ani pan profesor Prymula není schopen říci, jak velká část společnosti to bude a jak velká část bude potřeba k tomu, aby lidé mezi sebou tuto infekci přestali šířit. Epidemiologové proto chtějí v těch nejpostiženějších oblastech provést výzkum a následně budeme moudřejší.“

„Úplně ideální by bylo, abychom testovali reprezentativní kohorty populace,“ uzavírá ředitel ÚZIS. „Reprezentativní ve smyslu demografie, polymorbidity, nemocnosti i jiných faktorů. Z výsledků bychom následně mohli dělat extrapolace na celý systém. To je ale zbožné přání, to se nestane. Čím více testujeme, tím lépe. Podstatou chytré karantény je fakt, že se bude testovat i trasovat masivně. Při tom všem bude možné rozvolnit opatření, abychom Česko neposlali ekonomicky do pravěku. Krizový štáb v tuhle chvíli směřuje k číslu testovaných deset tisíc denně.“



V rozhovoru po Skypu hovořil Ladislav Dušek také o významu reprodukčního čísla, o dispečinku akutní lůžkové péče, který by měl v případě nutnosti reagovat v řádech desítek minut, i o tom, jak věrohodné jsou informace čínských zdravotníků z průběhu epidemie ve Wu-chanu.