Koronavirus ONLINE: Platí zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu

7:11 , aktualizováno 7:33

V Česku od čtvrtka platí zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu. V čase od 10 do 12 hodin si mají podle vlády nakupovat jen lidé nad 65 let. Česko vyšle do zahraničí další evakuační autobusy.