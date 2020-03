Bavlněná rouška snadno a rychle. Improvizujte s tím, co najdete doma

Stovky dobrovolníků po celé republice sedí u stroje i patnáct hodin denně. Cílem je ušít aspoň pár desítek bavlněných, po sterilizaci opakovaně použitelných roušek pro domy s pečovatelskou službou, porodnice či okolí.

Tipy, praktické rady i fotky svých roušek sdílejí čtenáři magazínu ONA dnes na facebooku. Návod s videem na klasickou zdravotnickou ústenku najdete zde.

Dobře sedící ergonomická rouška s osvědčeným střihem

Do výroby roušek se včera vrhla i Tereza Jarošová, která jinak šije terapeutické panenky, a vybrala střih oblíbený na sociálních sítích. My jsme vám ho předkreslili v měřítku a připravili ke stažení v příloze článku: snadno si ho tak stáhnete, vytisknete na papír A4, vystřihnete, položíte na látku, vystřihnete s přídavkem na švy a můžete se vrhnout do šití.

Potřebujete bavlněné plátno, ideálně jiný vzor na vnější vrstvu a na vnitřní stranu (tam lze použít i měkký flanel jako Tereza), plochou gumičku nebo tzv. pruženku a drátek na zpevnění roušky u kořene nosu (od koření, na uzavírání sáčků těstovin a podobně, případně drátek vázací).

Na přední i zadní díl roušky si střihněte levou i pravou stranu (lze je stříhat najednou, stačí plátno přeložit lícem k sobě), nezapomeňte zhruba na 7 až 10 mm na přídavky na švy, na bocích Tereza radí přidat na tunýlek raději 2 až 3 centimetry. (Při šití první roušky si to vyzkoušíte a uvidíte.)

A vrhněte se do šití. Sešijte u předního i zadního dílu střed a sežehlete švové záložky. Položte oba díly roušky středovým švem na sebe (lícem k sobě) tak, aby švové záložky šly na opačné strany, sešpendlete si horní okraj roušky a sešijte ho. Díly pěkně srovnejte, vyboulete směrem k vnějšímu dílu a sešije spodní okraj roušky.

Připravený drátek vsuňte do místa, které bude sedět na kořeni nosu, a zajistěte na místě prošitím pod ním.

TIP: Tereza radí, že pro případné vkládání filtru lze z vnitřní strany roušky přidat ještě jednu vrstvu, která nebude sešita až do boků. Filtrem může být i kapesník.

Zahrňte okraje bočních dílů do rubu a sešijte, pak toto zakončení přehněte směrem na vnitřní vrstvu látky, přišijte je, a vytvoříte tak tunýlek na gumu nebo pruženku. (Tu si odměřte přes temeno dvakrát od ucha k uchu – nad ušima – a pruženku ustřihněte.) Navlékněte pomocí zavíracího špendlíku a konce jednoduše svažte na uzel. A máte hotovo. Před praním můžete gumičku, tkaloun nebo pruženku vytáhnout.

Postup šití podle tohoto střihu najdete i na serveru YouTube:

Zaimprovizujte z toho, co dům dal, radí výtvarnice

Markétu Baňkovou pravděpodobně znáte jako autorku oceňované knihy Straka v říši entropie či Maličkost, ona je ovšem také výtvarnice. A uměleckého ducha nezapře ani v nelehkých dnech. Natočila video, jak si poradit s výrobou roušky z bavlněných kousků oblečení, které máte doma. Jde to i bez šití a za pár minut. Vymlouvat se na neschopnost se nemusí vyplatit.

Provizorní rouška pro čtyři členy rodiny z bavlněného šátku

Také rouška z bavlněného šátku je provizorní, ale pořád lepší než žádná. Potřebujete jen bavlněný šátek o velikosti 40 x 40 cm, 2 m jakéhokoli provázku nebo gumy, zavírací špendlík, nůžky, jehlu a nit.

Šátek rozstřihněte na 4 čtverce, tedy 4 budoucí roušky. U každého založte dospod dvě protilehlé strany a přistehujte je malými drobnými stehy: v podstatě začistíte horní a spodní okraj roušky. Zbývající dvě, tedy boční strany založte, a tunýlek nechte jen tak široký, abyste protáhli zavírací špendlík. S pomocí špendlíku provlékněte tunýlkem provázek nebo gumu o délce přibližně 25 cm a konce svažte. Gumičku nebo provázek můžete kdykoli vyměnit.

A pokud je i rozstříhání šátku a jehla s nití nad vaše síly, zkuste to s tričkem. Jednoduchých návodů na snadné roušky z trička je plný internet: